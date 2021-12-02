今年2、3月間，屏東東港頻傳有人濫用偽鈔，次數多到商家在臉書社團發文請大家注意，而警方獲報後逮獲51歲孔姓婦人，發現她透過彩色列印偽造千元紙鈔，幾度因手法粗糙遭店員識破，案經法院審理後，依偽造幣券罪處有期徒刑5年8個月，全案可上訴。

判決書指出，今年2月，孔姓婦人以做吊飾為由，請超商店員以彩色列印方式，影印1千元鈔券12張正背面後，再將影印紙鈔裁剪、塗填銀色亮光物質，製成超粗糙的偽造，並連2個月拿到店家消費，以「洗錢」方式成功得手多次，但也因手法太粗糙曾被店家發現過。

多次之後，店家發現「勸導」無用，便在東港在地臉書社團發文提醒並報警。

隨後警方循線逮獲孔婦，但她絲毫沒有悔意，矢口否認犯行，甚至在法院審理期間向法官辯稱是「拿錯錢」、「一切都是誤會」等。

但法官發現，孔婦在15天內先後使用8次偽鈔，且她在店員發現後6分鐘，再度拿出偽鈔計畫再度闖關，從這些行為上可看出她的說詞只是卸責辯詞。

因此，案經偵結後，法官依偽造幣券罪判處她5年8個月有期徒刑，可上訴。