美國勞工部公布，上周初領失業救濟金人數報22.2萬，優於市場預期，顯見美就業市場復甦力道不減；美股昨日開高走低，周四（2日）道瓊工業指數開盤大漲逾400點，那指漲約0.6%，晶圓雙雄ADR齊揚，蘋果跌逾2%。

截至台北時間22點53分，道瓊工業指數上漲439.8點（或1.29%），暫報34461.84點；那斯達克指數上漲101.71點（或0.67%），暫報15355.76點；標普500指數上漲44.49點（或0.99%），暫報4557.53點；費城半導體指數上漲5.89點（或0.15%），暫報3816.64點。

5大科技巨頭漲跌不一，電動車大廠特斯拉下跌7.43美元（或0.68%），暫報1087.57美元；台積電ADR上漲2.24美元（或1.85%），暫報122.86美元；聯電ADR上漲0.02美元（或0.12%），暫報12.24美元。

據消息稱，蘋果向供應鏈表示，iPhone 13需求放緩，顯示消費者不再苦等缺貨的新機；蘋果下跌3.48美元（或2.11%），暫報161.29美元。

美國就業市場持續復甦，美國勞工部周四（2日）公布，上周初領失業救濟金人數回升至22.2萬人，不過仍優於市場預期的24萬人；前值從19.9萬人下修至19.4萬人。

截至11月20日當周，續領失業救濟金人數跌破200萬人，報195.6萬人，低於市場預期的200.2萬人，亦低於前值上調後的206.3萬人。