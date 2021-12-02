從《大學生了沒》出道的女星舒子晨（Nikita），不僅擁有火辣身材，舞藝精湛的她更有「小謝金燕」的封號，平時喜愛在社群分享生活點滴的她，今(2日)曬出一張工作測拍照，不過因為衣服顏色的關係，乍看下像「全裸」，立刻引起網友熱議。

舒子晨曬出側拍照，只見穿著無袖西裝背心的，胸前開深V直逼肚臍，裡面穿上膚色內搭，加上下半身看起來像沒穿，遠看就像全裸，讓一雙長腿和神祕三角地帶一覽無遺。

舒子晨曬火辣工作照。(圖／翻攝自舒子晨臉書)

不過她卻搭配霸氣的坐姿，展現結實的手臂，並搞笑表示：「最近瓦斯扛比較勤」，還釣出歌手謝和弦留言「這樣每天都想叫瓦斯哈們」，網友見狀也笑翻，直呼「下次要扛冰箱」、「妳還有一戶6樓的還沒送」，好友梁云菲也捧場回：「妳的標題總是不會讓人失望。」

舒子晨去年4月認愛電競實況主「阿尺」，兩人從朋友升格情人，交往1年多以來，也越愛越高調，不時在社群平台放閃，之前她遭到男友前任言語攻擊，讓阿尺也忍不住發文警告對方，「不要分手後還緊咬著人不放，妳沒有這麼差」，並表示再攻擊他女友，不排除提告，霸氣護航舒子晨。