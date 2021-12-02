新北市林口區今晚9時許發生無預警大規模停電，受影響戶數共4527戶，林口區從忠孝路、文化一路、八德路、公園路到桃園市龜山區文化二路往林口方向紅綠燈號誌停擺，警方已派員協助，台電表示疑線路跳脫所致，詳細原因仍待了解，目前電力陸續恢復中。

民眾在臉書林口大家庭表示，「第一次碰到無預警停電，幸好社區有緊急插座，才能繼續工作」、「突然停電，很多店家無法做生意」等諸多抱怨。

消防局提醒，重要電器記得拔插頭，避免因為復電時可能因「突壓」，造成冷氣、冰箱、微波爐等電器損壞或發生火災，另外搭乘電梯遇停電時請勿驚慌，按警報鈕求救，靜待救援。

台電表示，今天晚間9點09分，林口區中福路、文化二路一段、文化一路一段等約4527戶不明原因發生停電情形，第一時間已派員搶修，疑線路跳脫所致，詳細原因仍在調查中，現已復電1013戶，尚有3514戶停電中，造成用戶不便深表致歉。

林口區公所表示，公所已向台電已確認事故點，目前文化三路周邊1013戶已復電，其餘停電線路約可於1小時處理完成，而停電造成的紅綠燈號誌停擺，已由林口分局派員警前往路口巡查協助。