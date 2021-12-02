民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴一事，她的前男友馬文鈺今（2日）爆料，林秉樞找金融鉅子和政界高層向週刊施壓，還跟高嘉瑜說「只要妳願意接受這個版本，我們就可以建構出這個事實，鏡週刊就是說謊」。

高嘉瑜前男友馬文鈺今（2日）在《辣新聞》爆料指出，林秉樞跟高嘉瑜說，「只要妳願意接受這個版本，我們就可以建構出這個事實，鏡週刊就是說謊」。

至於外界質疑高嘉瑜自己或馬文鈺找周刊，馬文鈺說事實上完全不是，週刊是有自己的管道，從非政治管道得到，再會同政治組報導，因為這案件太重大了，而且難以突破。

馬文鈺提及，他一直跟高嘉瑜說要去驗傷、坦承事實，「聽到坦承事實，林秉樞這個惡魔又來了，說小馬講的方法完全不對，他（林秉樞）永遠認為我是她的心結，所以我不可以傳訊息給高嘉瑜，盡量少見面，不要有任何接觸，他就說我是想害高嘉瑜，他說這個方法行不通，絕對不可以跟週刊坦承」

馬文鈺爆料，林秉樞找去跟週刊施壓的那些人都確信林秉樞的說法，還拿人格保證堅定林秉樞絕沒動手、說這絕對是一個陰謀論、沒拘禁、沒動手，而林秉樞的說法則是，就拍到男女生進了飯店裡面，「所以有我們同黨的政治人物高層打電話過去說，男未婚，女未嫁，你們拍到進去飯店裡面而已，小題大作做什麼？」「結果鏡週刊就說，我們查證事實好像不是這樣，然後政治人物當然就很生氣說，你們不要亂登人家」，「林秉樞講的都是另一套說法，其他兩位身價百億以上的超級商業鉅子，都願意幫林秉樞擔保。」

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