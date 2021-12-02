各國嚴防Omicron變異株之際，德國今天預計將批准對未接種疫苗者實施限制措施，美國總統拜登則將宣布冬季防疫計畫，包含對旅客祭出新檢測要求和加大疫苗施打力道。

COVID-19的新變異株Omicron最初發現於非洲南部，現已在世界多處現蹤，數國當局紛紛頒布旅遊限令。

德國總理梅克爾和她的接任者蕭茲（Olaf Scholz），以及地方首長2週前才緊縮防疫限制，但在國內第4波疫情肆虐之際，他們再次進行商議，以採取更嚴厲的措施。

根據法新社看過的協議草案，德國這些計畫包括全面禁止任何未接種疫苗或未從COVID-19康復者進入酒吧、餐廳、劇院、電影院和其他休閒場所，這一制度在德國稱為2G。

未施打疫苗者也將被禁止進入耶誕市集和販售非必需品的商家，他們能接觸來往的人數也將被限制。

協議包含關閉特定地區的夜店，即週發病率在每10萬人超過350人確診的區域；協議並呼籲對大型集會實施新限令，這將影響德國足球甲級聯賽（Bundesliga）等活動。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）1日表示，美國出現首起Omicron病例，患者住在加州，近期自南非返國。

拜登預計將宣布一系列旨在遏制冬季疫情的計畫；高階政府官員表示，最重要的一項是對旅客進行更嚴格檢測規定，並將於幾天內生效。

官員告訴記者，拜登將宣布美國進一步加強檢測要求，「從下週初開始，所有國際旅客都將被要求，在離境前一天內（病毒）檢測呈陰性」。

官員並指出，規定將適用於所有旅客，包含美國人和外籍人士，且無論他們是否接種了疫苗都將受此規範。

至於美國境內旅遊，拜登將宣布於飛機、火車和其他公共交通工具上戴口罩的規定會延長至明年3月中旬。

拜登竭力防止疫情破壞美國經濟復甦和耶誕假期，當局將祭出的措施一部分是為安定民心；近幾日，拜登及其團隊也一再強調，美國將不會重返大規模停擺。

此外，美國官員們表示，將啟動擴大疫苗和追加劑施打計畫；政府並將與大型遊說團體美國退休者協會（AARP）合作，這一協會代表的族群為50歲（含）以上者。

高級官員表示，拜登上任時，全美超過半數學校關閉，現在則已有疫苗可供5歲（含）以上孩童施打，逾99%的學校全面開放，「總統將宣布採取措施，以確保情況維持如此」。