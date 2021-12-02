立委高嘉瑜11月遭男友林秉樞拳腳相向，消息震撼國內政壇。資深媒體人黃揚明2日同時在政論節目及臉書踢爆，高嘉瑜在被男友爆打前一天，就有3名網友在節目斗內並留言恐嚇，揚言要「高嘉瑜自己想清楚，想不想爆料」、「高嘉瑜，妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？有妳錄音，有親簽字跡，妳想清楚」。黃揚明並PO出3章截圖，懷疑這是否就是高嘉瑜在記者會中提及的網軍？

資深媒體人 黃揚明。(圖/翻攝自 黃揚明臉書)

黃揚明2日在臉書發文表示，一位《新聞大白話》的熱心網友提供訊息指出，在11月10日（週三）下午的《新聞大白話》節目中，當天高嘉瑜委員與主持人錢怡君討論台中補選議題，而高嘉瑜參與的是下午4點到5點的時段。大約下午4點25分到4點38分這段期間，有3則斗內留言特別詭異。

黃揚明將3網友留言轉貼如下：

第一則是署名「蔡正維」的網友斗內670元，留言：「高嘉瑜妳自己想清楚，想不想爆料」

第二則是署名「邱宜珍」的網友斗內670元，留言：「高嘉瑜，妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？有妳錄音，有親簽字跡，妳想清楚」

第三則是署名「藍玄凱」的網友斗內1690元，留言：「高嘉瑜，妳自己也有違法事宜，妳要想清楚，證據非常明確，妳心裡清楚」

黃揚明懷疑，這幾天相關報導中曝光林秉樞威脅高嘉瑜的內容似乎有些類似，是否就是高嘉瑜記者會中提及的「他可能就會透過網軍散播不實謠言」的網軍？尤其隔天11日高嘉瑜就到板橋的飯店與林會面而發生施暴事件，這是否相關？他呼籲檢調有必要深入調查，即使是人頭帳號，但斗內應該會留下所謂的刷卡金流紀錄，應該可以追查。