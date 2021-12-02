一名媽媽上網求助，表示自己才高三的兒子，讓大他1歲的女友懷孕了，小情侶想生下孩子，但女方家長一開口就是要100萬元，否則拿掉小孩。這名媽媽表示他們只是普通家庭，還有房貸、車貸，一時拿不出錢來，不知該怎麼辦。不少網友直言「高三連自己都養不活，別說再養一個老婆跟小小孩」，紛紛苦勸「拿掉吧」；也有人認為女方家長「這一次一百萬，下一次呢？」。

一名媽媽在《爆料公社APP匿名公社》發文，表示才高三的兒子說他女友懷孕了，女友大兒子1歲，是打工手搖店的同事。與女方家長通電話，對方認為原PO兒子要養活他女兒和小孩根本不可能，所以堅持要拿掉。但兒子和女友想生下小孩，兒子甚至傷心到無法起床，讓原PO看了很不忍心。

原PO表示對方家長態度強硬，一開口就是要他們拿出100萬，否則要拿掉孩子，但自己只是普通家庭，前年剛買房子，還有房貸車貸要繳，一時無法拿出錢來。兒子女友從國中就開始打工，父母沒固定工作，都靠這個女兒打工，女孩想藉此逃離那個家，所以原PO才會格外心疼和不捨。

眾多網友看完紛紛苦勸：「生了更痛苦」、「覺得你是好媽媽 但拿掉吧」、「你確定妳兒子心智成熟有準備好爸爸嗎？高三連自己都養不活，別說再養一個老婆跟小小孩」、「為了二個小朋友好，拿掉真的是最好的，別在那裡小孩是一條生命，生而無法完善照顧，不如不生」。

更有網友直言：「有吸血鬼在後面呢…再不忍也得拿掉吧。跟兒子說你擔得起小孩老婆外加岳父岳母…才有權利和現在的女友成家」、「那種寄生蟲家庭我遇過，我自己爸媽也是，千萬不要沾上邊、永無止境要錢 ，一輩子不會改變」、「這一次一百萬，下一次呢？畢竟妳也說，家裏還有房貸車貸，對方家長也靠女兒養，難免以後還要金援她家裡」。