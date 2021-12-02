軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，美國五角大廈近期宣布完成新版《全球態勢評估》（Global Posture Review，GPR），但並未做出戰略層級的改變。智庫學者指出，改變美軍全球部署並非美國自己的事，須與各地盟友進行長時間協調，不會在新政府執政的第一年就實現。

根據報導，在經過為期9個月的評估後，五角大廈完成新版《全球態勢評估》，但美國雖已多次強調中國大陸威脅，負責戰略、計畫與能力的國防部助理部長卡爾林（Mara Karlin）在記者會上，仍僅宣布增加於澳洲部署的戰機與轟炸機、進一步擴充太平洋機場與後勤設施等，未對整體戰略進行全面調整，稱這只是拜登政府執政的第一年，「還不是對《全球態勢評估》進行戰略層面變更的時候」，也未發表《全球態勢評估》的公開版本。

華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）研究員瓦瑟（Becca Wasser）告訴「Breaking Defense」，《全球態勢評估》的作用是提供全球框架，向盟友與夥伴傳達長期、漸進的美軍部署計畫，因此若要做出擴大或縮小駐軍、改變部署地點等大幅度變動，都需要與當地國家進行長時間的協商。

瓦瑟還指出，《全球態勢評估》「只是一個起點」，因為美國政府同時還在進行《核武態勢評估》（Nuclear Posture Review，NPR）、《飛彈防禦評估》（Missile Defense Review，MDR）、《國防戰略》（National Defense Strategy，NDS）等文件的審核；五角大廈也在簡報中強調，外界將在即將出爐的新版《國防戰略》中，看到美國「強而有力的承諾」。