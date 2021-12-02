部分加油站會設置自助加油機，讓駕駛人可以自行操作加油，但是有民眾在排隊等著自助加油時，好不容易輪到自己加油，卻突然被員工制止，才發現原來自助加油機是「需要交班的」，讓許多網友也驚訝「第一次聽到」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，表示日前騎車去加油，因為自助加油島的排隊車輛不少，讓他大概等了10分鐘，正當終於輪到自己時，加油站員工突然拿出三角錐擋住入口，表明要交班了，讓他十分傻眼，沒想到電腦控制的自助加油機會有交班作業，但也抱怨加油站應該要註明交班時間，才不會耽誤客人的時間。

有民眾等候自助加油突然被擋下，才發現自助加油機也是要交班的。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

不少網友也紛紛回應，「原來自助也有交班時間，沒遇過」、「自助還沒遇過交班欸，要不要去簽樂透看看」、「第一次看到這種會顯示交班中」、「我還以為自助是日結算」、「我遇過油槍已經插進去油孔了，然後旁邊的喊交班！加油員就把油槍拔出來」、「我之前一直以為自助加油是24小時的，直到環島到要進大魯閣的第一個加油站才知道並沒有」。

也有人解釋固定交班的重要性，如果遇到就多包涵一下，「加油站有規定時間要交班，人工或自助都一樣，其實加油站講的交班，應該比較偏向於結算帳款，要算錢」、「每個島都要交班，因為要把帳傳到加油站的中控去結帳，時間到就交班是必須的，你一天完再交，帳面可能會亂掉」。