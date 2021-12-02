離1218的公投投票日愈來愈近，支持方與反對方也對決至白熱化，反核四論者一直強調「核四建廠3千億，沒發一度電」，包括蔡英文總統也這樣說，然而這個說法有雙重問題，首先核四是被政治壓力逼迫不准啟用；其次天然氣的購電成本更浪費，以台電的公開資料，每年購氣成本就花掉一千億以上，相當於「每2年就燒掉一座核四興建費用」，其實是更大的浪費。

台電網站提到「天然氣採購成本」，雖然內容不完整，但至少節選107、108、109三個年度的天然氣採購平均單價，以及今年1至10月的單位氣價與購買數量。

107年的天然氣每立方公尺平均價為10.9元，購買數量為11,655百萬平方公尺，當年的購氣總價為1270億3950萬元。

108年的天然氣每立方公尺平均價為11.6元，購買數量為10,935百萬平方公尺，當年的購氣總價為1268億4600萬元。

109年的天然氣每立方公尺平均價為8元，購買數量為12,637百萬平方公尺，當年的購氣總價為1010億9600萬元。

今年1~10月的然氣每立方公尺平均價為7.9元，購買數量為11,063百萬平方公尺，因此今年1~10的購氣價已累積至873萬9770萬元。若在加上11、12月的購氣量，想必今年也會在1千億左右。

台電簡略的107、107、109年的天然氣成本價，以及今年1~10月的部分。(圖/台電網站)

若將107、108、109三年的購氣費用加總，就是3548億元，遠超過核4興建費用的2800億；甚至可以說，目前是每2年半就燒掉核四電廠興建成本，如此帳單實在怵目驚心。

目前台灣的能源政策是持續擴大燃氣發電的規模，要建造3接、4接、5接，那麼當計畫完成後，「燒掉1座核四費用」的所需時間還會再縮短，台灣的碳排放也會更為嚴重，空污問題也無法解決。

事實上，天然氣發電應用於「中載發電」，擔任較次要的調節角色，然而台灣多年以來，持續擴大天然氣的發電量，目前達到36%以上，造成年燒千億元的國家財富虛擲。

他山之石，日本在311大地震之後，停用核電兩年，全面以天然氣發電來代替核電停運的缺口，結果造成巨額赤字，每年都要花費上兆美元在購買天然氣，甚至出現財政入超，這也迫使日本在2015年以後逐步啟用核電廠，當然在啟用之前也都經過仔細的檢查與測試，確定安全無問題後再運轉，至今已啟動9座反應爐，雖然離高峰時期仍有很大的距離，但是這9座反應爐立即為日本節省了上千億的燃料費用，新首相岸田文雄也宣示會繼續重啟核電廠。