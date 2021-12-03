民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞毆打成傷，引發關注。「台獨機關槍」李柏璋遭質疑以PTT帳號「CrazyWinnie」替林秉樞洗白帶風向，李柏璋聲明表示，他後悔接林秉樞的電話，但雙方之前不認識，也澄清「CrazyWinnie」不是他。資深媒體人黃揚名爆料，出事情之後，林秉樞原本所屬系統的網軍全部不理他了，是台南某位大老的女兒代替林秉樞幫忙找網軍。

黃揚明2日在中天政論節目《正常發揮》中表示，林秉樞跟李伯璋確實沒有直接相連，他們是透過一個中間人。出事情之後，林秉樞真的是已經沒有人可以去求救了，因為他找了很多人，但是這個報導還是出來了。結果他就找上了一位女性友人，這位女性友人的家屬是台南一個商界大老，被認為是某個政治陣營的金主；由於這位女性友人是異性好友，就請他的家人幫忙找網軍。

黃揚明接著指出，在這個報導出來之後，林秉樞原本所屬系統的網軍全部不理他了，他才要去找非他系統。林秉樞本來是跟所有的新潮流比較熟、比較友好。

黃揚明指出，李柏璋前一份工作是在陳亭妃的妹妹、台南市議員陳怡珍那兒當助理，去年就離職了。林秉樞就把一些對話紀錄、高嘉瑜吃飯照片傳過去，讓李柏璋到PTT帶風向。

黃揚明接著指出，李柏璋臉書聲明，「本起事件，就只有協助發聲明，絕無受人指使的情事發生。」這個叫做「共犯」，而這個聲明就叫做犯罪聲明書，而這些對話紀錄流出來，可說是妨礙秘密，高嘉瑜可以去告。