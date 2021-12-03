遊民曹阿明因殺害8歲女童被捕，自知難逃死罪，供出另一件與陸阿忠共同勒贖撕票6歲女童，棄屍榮總女廁，陸阿忠逍遙快活過了4年，檢警1994年3月，自他從大陸返抵機場時當場逮捕，讓被害人沉冤得雪，陸阿忠因殺害6歲女童，1997年已伏法，此案，曹阿明因自首判處無期徒刑。

遊民曹阿明因殺害8歲女童被捕，自知難逃死罪，供出另一件與陸阿忠共同勒贖撕票6歲女童，棄屍榮總女廁，陸阿忠逍遙快活過了4年仍遭逮。（資料照）

曹阿明被捕後，1994年2月19日供出4年前，犯下內湖某幼稚園6歲女童被勒斃棄屍榮民總醫院女廁，同夥陸阿忠策劃綁架6歲女童向其父母勒贖。全案發生在1990年1月16日當天下午1點多，女童被人發現全身幾乎赤裸陳屍在石牌榮民總醫院女廁，經過4年凶手仍逍遙法外。

遊民曹阿明因殺害8歲女童被捕，自知難逃死罪，供出另一件與陸阿忠共同勒贖撕票6歲女童，棄屍榮總女廁，陸阿忠逍遙快活過了4年仍遭逮。（資料照）

曹供稱，他與陸阿忠是生死之交，案發當天凌晨，陸找他商議擄人勒贖，表示已經有一個賺錢的目標，邀他一起作案，上午8點35分，在許童住處守候，見女童步行到100公尺許的幼稚園上學，佯稱可幫她購衣、買點心與送她到幼稚園，誘騙女童到與曹會合。

二人先將女童載往環山路3段的山上逼問女童家中電話號碼，但女童不肯說，又大哭大鬧要回家，陸擔心事跡敗露，陸手持絲布條，勒住女童頸部，曹按住雙腳，合力將女童勒斃，將屍體裝入帆布袋，棄置在女廁所內，隔天將女童的書包衣物燒燬，煙滅證據，並約定無論如何決不漏出口風。

直到曹自白自己犯案，警方一度懷疑，但仍暗中調查，確定陸阿忠人在大陸，可信度立刻提升，並通報入出境管理局，一旦陸上飛機立刻通報，直到過農曆新年後，果然如曹所說，在機場逮捕陸男，檢警隨即安排兩人對質，趕赴現場模擬，一切都如曹所說情節，確認曹、陸2人共犯此案，不過，陸始終否認，聲稱是遭誣陷。

法官認為，女童確實是1人壓抵雙腳，1人勒住頸部，窒息死亡，不可能1人殺害女童，曹阿明一度辯稱，患有精神分裂症的辯解，經台大醫院鑑定結果，認為曹確有服用多種藥物及酒精，行為模式具反社會性，但與犯罪行為無直接關係，但因他主動供出犯行，符合自首條件，減刑後判處無期徒刑。

法官最後以陸、曹意圖勒贖而擄掠年僅6歲女童，僅因不願說出家中電話號碼，將女童勒死並棄屍，手段極其毒辣，陸阿家中有年邁雙親、新婚妻子，卻不知戮力工作，以求盡人子人夫之責，犯下意圖勒贖而擄人並撕票的滔天大罪，實無核可憫恕之處，判處死刑。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。