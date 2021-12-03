知名演員陳俊生，從模特兒轉戰演藝圈後，靠著亮眼外型及精湛演技，成為知名八點檔小生，不過多段戀情都引發軒然大波，還傳出脫序行為遭警方逮捕，形象瞬間跌落谷底，如今淡出演藝圈轉戰補教界的他，研發出「快速記憶訓練課程」，成為補教界的天王巨星，加上有個交往多年的四川女友，可以說是愛情事業兩得意。

陳俊生以「台灣第一男模」光環闖蕩演藝圈，靠著演出金牌製作人楊佩佩的作品及花系列，成為知名八點檔小生，火速在兩岸三地累積知名度，除了演藝成績亮眼，感情史也不惶多讓，異性緣極佳的他，跟蕭薔、況明潔等人傳過緋聞，與歌壇「玉女掌門人」陳明真戀情曝光後，才子配上清純玉女的組合，讓外界期待兩人能修成正果，不過有次陳俊生偷吃辣模被陳明真抓包，兩人在台北街頭飛車追逐，女方更是氣到朝陳俊生座車衝撞，讓陳俊生嚇得報警處理，也讓兩人7年多戀情劃下句點。

陳俊生演出金牌製作人楊佩佩的作品走紅。（圖／中時資料照）

另一段與圈外女友的戀情，因為傳出陳俊生劈腿還讓小三懷有身孕，最後更將家中門鎖更換，讓女友不得其門而入，最後情緒崩潰選擇輕生，陳俊生到女友靈堂致意時，遭家屬連賞巴掌後下跪道歉，不過他澄清全都是誤會一場，強調從頭到尾都沒有第三者存在，也相當後悔因為一時的氣話，釀成無法挽回的悲劇，除了感情狀況屢躍版面，陳俊生也曾因為「男扮女裝」逛街被質疑行徑詭異，雖然召開記者會澄清是了揣摩新戲角色才有此行為，不過說詞不被外界採信，接著更爆出性向疑雲及變裝癖等傳聞。

陳俊生曾與陳明真的感情狀況鬧上媒體版面。（圖／中時資料照）

由於負面新聞接踵而來，導致演藝事業跌至谷底，陳俊生便淡出演藝圈，轉往補教業發展，而他也因此研發出「快速記憶法」的課程，不僅將事業版圖拓展到大陸，演講每場更有成千上萬人參加，儼然成為補教界天王巨星，事業有成的他被問及是否留戀演藝圈？他則是持否定答案，但強調若有適合的角色，仍不排斥演出，目前對他而言「拍戲是交朋友的心態」，若接戲希望戲份不要太重，能演出配角就心滿意足。

陳俊生轉往補教界發展，研發出「快速記憶法」課程。（圖／中時資料照）

至於外界好奇的感情世界，他坦承有個交往3年的四川女友，但礙於疫情只能靠視訊聯繫，不過兩人年紀相差20多歲是否有代溝?他開玩笑表示：「現在女孩子不都喜歡大叔」，對於是否有結婚計劃？他表示對方曾有過一段婚姻，如今對結婚已沒有憧憬，但仍會以對方意願為主。