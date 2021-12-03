雙北房價不斷看漲，促使許多人至鄰近桃園看房，而隨著桃園機場捷運的興建，將周邊的娛樂、醫療及住宅區域快速串聯，使A7、A8、A9形成生活機能佳、發展潛力十足的新林口生活圈，也使其成為雙北居民外移的首選。不過區域發展的成績亦反映在房價上，在A8、A9紛紛喊漲的情況下，反觀A7的親民房價深受首購族青睞！

(圖/允將大作提供)

由台中七期豪宅品牌允將建設投資興建的「允將大作」，座落於龜山區文化一路上，位於蓬勃發展的A7核心地段，面對千坪寬廣的生態滯洪公園水岸景觀；鄰近樂善科技園區、長庚商圈、林口商圈、華亞科技園區及合宜住宅生活圈，且文化一路為連結新林口的主要路線，貫穿A8、A9，機捷23分鐘更能即達A1，一站抵達新北市，從林口交流道下來，進入A7重劃區，31層摩天地標建築「允將大作」即刻印入眼簾。

(圖/允將大作提供)

房型規劃有1~3房，其中27坪的二房雙衛房型，臥室皆可放置雙人床，甚至還有兩個衛浴，無論客廳、廚房、臥室、衛浴及陽台，每處空間規劃淋漓盡致，寬敞又舒適。除了房型規劃高坪效之外，每坪還只要3字頭，總價落在850萬至1100萬元，如此房型及房價可謂A7唯一擁有，是此區極度稀少的產品。再加上A7推案皆已預售為主，工程期較長、付款時程也較久，因此對於首購族來說，款項支付的負擔較低，這也是深受青睞的原因之一。

(圖/允將大作提供)

房價不斷上漲，對於居住雙北的首購族來說，想要在雙北置產彷彿天方夜譚。以鄰近機捷A7站的塭仔圳重劃區為例，平均房價每坪就要45萬左右，A9林口站也已站穩5字頭，但發展熱絡的A7區域行情價卻落在34-36萬，區域價差高達25%，生活機能、未來發展卻一點也不落人後。若是想要在北部置產，不妨考慮位於A7正核心的「允將大作」，輕鬆享受愜意生活、擁有絕佳居住體驗！

「允將大作」

接待中心：龜山區文化一路568號

電話：03-318-6868