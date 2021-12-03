星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分析12星座想結婚的時間點，巨蟹座交往就是直奔結婚而去的，水瓶座最恐婚，身邊朋友都結婚了才會讓他開始考慮要不要踏入婚姻。

▍白羊座

白羊座熱情又愛玩，是享樂主義者，很難收起玩心，唯有等到他玩累了、玩膩了，想找個人定下來的時候，他才會動起想結婚的念頭。

▍金牛座

金牛座的想法很踏實，他認為有了穩定的事業才會有美滿的家庭，經濟能力是支撐婚姻的基礎，所以等到賺錢能力達到心目中的標準，他就會想踏入婚姻。

▍雙子座

雙子座看起來就是標準的玩咖，在愛情裡居無定所，其實他只是害怕受傷，所以用玩樂人間的姿態來避免親密關係，他們認為只要不付出真心，就不會受傷害，唯有遇到一個讓他完全信任的人，才會讓他想放棄外面的花花世界。

▍巨蟹座

巨蟹座是12星座裡最渴望結婚的星座，每次開始談戀愛，腦中就會浮現兩個人未來的家庭生活，然後經歷一次又一次的分手，終於在父母的催促下跟身邊的人結婚。

▍獅子座

比起愛情，獅子座更重視事業，他覺得自己一定要取得一定的社經地位，才會考慮結婚，否則他就沒有足夠的氣勢保護自己的伴侶，在家裡的地位也會變低，這種狀況他完全無法接受。

▍處女座

處女座對自己要求很嚴格，擇偶的標準也很高，絕對不會被愛情的粉紅泡泡洗腦，當他決定和某個人結婚，代表他認為對方各方面條件都通過自己心中的標準，在深思熟慮後才會下定決心走入婚姻。

▍天秤座

天秤座在愛情裡的定性不足，若想要讓他定下來，甚至萌生想結婚的念頭，就要讓他產生依賴感，習慣身邊伴侶的存在，他們不喜歡改變和重新開始，等到這種時候，談結婚可說是水到渠成。

▍天蠍座

天蠍座的佔有慾很強，非常愛吃醋，他的愛情往往同時帶著快樂和痛苦，只要熬過磨合期，讓天蠍座覺得穩定了，那就離結婚的日子不遠了。

▍射手座

許多人覺得射手座太愛自由，在愛情中顯得很花心，這樣的人根本不可能結婚，其實只要遇到一個願意溫柔包容自己的對象，他也會想要收起玩心，和身邊的人踏入婚姻的殿堂。

▍摩羯座

摩羯座想法和金牛座一樣非常踏實，他們覺得不應該讓伴侶跟自己吃苦，在出人頭地之前完全沒有資格結婚，所以他們往往會比較晚婚，等到自己事業上軌道才會開始物色對象。

▍水瓶座

水瓶座很抗拒婚姻關係的束縛，他們覺得和朋友們快快樂樂的度過每一天，不是很輕鬆愉快嗎？就算談了很久的戀愛也不會特別想要結婚，唯有等到好朋友們一個一個結婚了，他的內心才會開始動搖。

▍雙魚座

雙魚座是浪漫主義者，他們不在乎結婚的時機，只要這段戀愛夠甜蜜，感覺對了，立刻結婚也不是問題，其他問題等婚後再煩惱吧！