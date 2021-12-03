法國擁有「香料之城」的美譽，由著名法國製造商蘊育而生的COLABO同年在台上市，推出五款香水精華，在發表會上邀請三位具號召力的網路直播主出席，分享各自對於香調的喜愛，共襄盛舉這場大自然香氛的心靈饗宴。

【木質瓶蓋兼具擴香 99%可回收材質傳達守護愛地球】

亞洲總代理董事長王鴻隆受訪時表示，COLABO推出的五款香水，選自90種天然頂級花材做單一提取，讓萃取物圓潤而複雜，造就沙龍香更具持久穿透力，優於一般商業香的2倍持香度；同時品牌秉持愛護大自然的精神，貼心運用可回收的商品做包裝設計，讓環境及動物保護更盡一份心力。

【時尚精品直播主 大推法國精選好物 開啟整日能量】

精品直播主達飛貝貝喜愛COLABO的citrus香調。(圖/采棠國際提供)

活動現場詢問起旅遊出國，精品直播主達飛貝貝回憶到，在法國旅遊時，當下置身在優雅浪漫的國度氛圍中讓她很喜歡，想延續著那份美好，藉由香味也能隨時喚起當時情景，平時一早出門前習慣噴灑帶有柑橘水果甜味及檸檬調性的香水，讓整天充滿活力能量，用香味開啟美好的一天。

精品直播主超A女神X泡泡兒喜愛COLABO的floral香調。(圖/采棠國際提供)

採訪時詢問精品直播主超A女神X泡泡兒所購買的香水總數，笑著分享到，家中有一大櫥櫃內放著各式香味的香水，數量真的難以估計，但每天會依照當日的行程或場合，配合整體服裝或心情選取合適的香味做搭配，藉由香味所散發出的香氣傳遞給周圍的人，也利用香水帶入自己進入情境中，隨時保持最佳狀態。

【姐妹花直播主熱推 增添迷人香氣 喚起獨特自身魅力】

服飾直播主RICH NIU NIU 牛牛姐妹喜愛COLABO的oriental香調。(圖/采棠國際提供)

服飾直播主RICH NIU NIU 牛牛姐妹這次受邀到現場，大方分享自己從求學階段開始，就不斷挑選能增添迷人香氣的各式味道，在近期更是對於Ylang依蘭香調愛不釋手，這款擁有濃郁香氣及異國情調的經典香水，更是能拉近與異性之間距離的一款誘惑香味，姐妹們異口同聲的說，無論男女想讓自己充滿魅力又增加異性緣的，噴COLABO這款超好聞的Ylang依蘭就對啦 !

醞釀已久的COLABO與電視台購物龍頭東森購物，洽談近一年的時間，在亞洲總代理牽成之下，確定於12月7日下午4點40分東森購物47台，全亞洲上市發表會首次正式亮相，當天除了有歐洲原裝空運來台限量50組的全新頂級香氛外，也將有令人意想不到的驚喜加碼好禮，喜愛歐系頂級沙龍香的愛好者，絕對不能錯過此款必須擁有的收藏香水。