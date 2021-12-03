路上隨處可見建築工地外牆掛滿盆栽，有網友好奇掛盆栽的目的為何？吸引內行人留言回應，主要是工程相關法規有清楚規定工程圍籬綠化的程度與範圍，因此各家廠商才會開始在圍籬外掛滿整面盆栽，且正常來說，建商會安裝自動澆水系統，避免盆栽因缺乏照顧枯萎。

該名網友在《爆廢公社公開版》貼出工地圍籬掛滿盆栽的照片，並說：「想問問，為什麼工程圍牆上要放盆栽？然後又不太澆水讓它枯死？」話題意外引起熱烈討論，吸引不少內行人留言解釋，「法規關係，有規定的綠化面積」、「檢查用的」、「政府規定綠化，但通常到拆圍籬時能活的盆栽剩沒幾盆了」、「規定要綠化，台灣思維有做就好，反正都有拍照了」、「長知識了，原來是這個原因。」

此外，有網友提及，正常的建商會安裝自動灑水系統，讓盆栽不至於枯萎，「綠化都市也有分招商有些會請人澆花有些不會」、「盆栽顧到會枯掉的建商，連定時澆水都捨不得花，房子會好好蓋？永續經營？」、「正常都會有自動澆水，只是靠近鐵皮溫度也高，真的很容易枯掉。」

值得一提的是，各縣市針對圍籬綠美化的規定不盡相同，台北市就要求廠商圍籬須以彩繪、帆布、貼紙、設置綠化植栽等方式綠美化，並經設計規劃，若安全圍籬臨接10公尺以上道路、公園、綠地、廣場及其他經主管機關公告之地區，至少應有二分之一以上面積採密植方式綠化。

此外，高雄市則規定部分符合資格的大型建築工地需要進行圍籬綠美化，需經設計規劃以彩繪、帆布、貼紙、設置綠化植栽等方式綠美化，圍籬長度至少應有40%以上採密植方式綠化，且不得妨礙行人及車輛通行。