落枕總是讓人非常不舒服且困擾，民眾往往也拿它沒轍，只能慢慢等它好。對此國泰醫院復健科物理治療師簡文仁建議，可先了解相關原因避免發生，發生時也可以透過4種方法幫助解除落枕。

●為什麼會落枕？哪些人容易落枕？

簡文仁物理治療師表示，民眾所稱的「落枕」一般而言指得是睡覺姿勢不良所發生的情況，也因此常讓人誤以為只有睡姿不佳才會發生，事實上原因不單僅限於此，其主要為脖子的肌肉群或軟組織，因拉傷、血循不佳、同一個不當姿勢維持過久等因素，形成痙攣、緊繃、發炎引起的疼痛，較嚴重也可能為小面關節錯位、滑脫，可想像類似於輕微脫臼的情況。

從上述來看，落枕的常見族群自然就不難理解，除了睡姿不良、枕頭沒有支撐頸部以外，也包如括低頭族、上班族等，容易長期維持不良姿勢者；容易使得肌肉緊繃、壓力較大、疲憊者；血液循環不佳、未作足保暖的族群，如年長者；或是因為突發狀況，迅速擺出了不良姿勢而扭傷者，就像閃到腰一樣。日前就有民眾洗完頭擦頭髮的時候，為了看電腦通訊軟體所傳來的訊息，無意間快速地做出了有違正常人體姿勢的動作因而落枕。

(圖/今健康提供)

●落枕一個月來一次？太常落枕恐怕「有問題」！

簡文仁物理治療師表示，落枕一般而言通常約一周內會逐漸好轉，約3~6個月發生1~2次為可接受的合理範圍，天冷可能使得循環不佳，發生次數可能稍多一些。

不過若是太常發生，一個月來一次、甚至超過一次，那麼可能就得需檢視，是否因為前述的落枕因素依舊存在，使得此傷不見好轉，又或者因為太常發生已經出現了關節錯位等結構問題。不論原因為何，都對頸部健康相當不利，應多加觀察並盡早排除風險，並從日常保養取得平衡藉此改善。

(圖/今健康提供)

●４招防落枕 脖子也要躺在枕頭上！

防範落枕最基本的就是睡覺時挑選好的枕頭，所謂好的枕頭不是高的枕頭、也不是低的枕頭，而是適合自己的枕頭，而睡覺時頸部也要躺於枕頭上，讓頸部有個支撐。

工作之外也注意適度休息，放鬆肌肉，並且可以培養良好的運動習慣，促進血液循環，天冷的時候也注意保暖，這些都可以有助避免落枕發生。而若是因上班等無法避免的因素，更要注意日常保養。

(圖/今健康提供)

●５招改善落枕 「含羞草伸展」助加速復原！

解除落枕的方法，簡文仁物理治療師表示，一般而言民眾是沒有當下完全治癒的方法，若情況較嚴重，有些患者是痛到每走一步都在痛的，就建議就醫檢查並治療，通常以口服或注射肌肉鬆弛劑幾個小時內便可改善。民眾可做的改善方式，可貼痠痛貼布、吹風機或熱水袋熱敷、按摩等放鬆肌肉、促進血液循環，加速復原，而「含羞草伸展」也有助改善。

簡文仁物理治療師說明，含羞草伸展顧名思義就是讓身體模仿含羞草一般，讓頭部以轉、偏、仰的方式，輪流緩緩的向患處反方向轉動、伸展，若轉到有疼痛感出現，就停在該處並視個人情況斟酌停留約10~20秒，以「得寸進尺」的方式，漸漸舒展開緊繃、發炎的肌肉，讓可轉動的空間逐漸擴大，雖無法直接完整的治療，但有助大幅縮減復原時間。

●落枕別「硬坳」 小心問題越坳越大！

簡文仁物理治療師也提醒，如遇落枕，千萬不要試圖自行以「硬坳」的方式改善，雖然許多中醫診所會以這樣的復位治療協助患者，但此方法是需經由具有合格證照的專業人員或醫師執行，才能掌握拿捏的力道、速度、避免產生其他傷害，若自己執行，成功的機率相當少見，多的是讓情況加劇，或衍生其他問題，民眾務必留意。