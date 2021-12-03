根據《財訊》報導，台灣金聯董事長施俊吉過去歷任行政院副院長、金管會主委、證券交易所董事長等要職，挾著豐富的學經歷，面對台灣急需進行危老都更的城市發展，他在接手金聯後，也積極扮演推動者的角色，要讓台灣民眾住得更安全。

日前，在《財訊》記者一行人於台灣金聯20周年慶前夕拜訪時，赫然發現在施俊吉辦公室的角落一隅，置放著一尊陶藝作品。在眾人好奇之下，平常一本正經的施俊吉，竟然調皮地說，「你們不覺得，那是一顆鳳梨，裝了四支腳嗎？」

一顆鳳梨？明明就是一隻栩栩如生的未上色麒麟！

施俊吉這才公布答案，原來這作品是出自於太太陳美妃之手，「是素燒交趾陶，太太一次偶然和學生一起旁聽上課，才學了一個學期，就捏製出這樣的作品。」施俊吉略帶驕傲地形容。這件作品自他任職行政院副院長時就放置在辦公室，是他最喜歡的作品。其間，也曾有同事商借到博物館展覽，因而特別裱框珍藏。

「但我就跟太太說，那個鱗片，不是很像鳳梨表皮嗎？」接受《財訊》採訪時施俊吉哈哈大笑，除了展現幽默，更凸顯與太太鶼鰈情深的一面。