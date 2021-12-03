病毒再度變種，各國政府強化邊境管制，甚至再次鎖國，並衝擊股市、債市與油價表現；加權指數挑戰前高未果，隨國際股市回測季線支撐，短線操作觀察法人動向與籌碼面變化，亦可留意低基期績優股逢低承接機會。

隨著疫苗施打率提升，生活似將逐步回到常軌，然新變種病毒Omicron強勢來襲，根據美國衛生研究院證實，出現約五○個突變，其中三○多個發生在棘蛋白上，幾乎可以被當成是一種完全不同的病毒，可能發生的新一波疫情，為經濟成長埋下變數，或許疫苗仍將有程度對抗，而加強劑將提供額外保護效果。

變種病毒來勢洶洶

不過莫德納執行長班塞爾卻表示，原先多數專家認為高突變的病毒，一、兩年之內不至於出現，而現有疫苗對付Omicron變種病毒，相較前幾個病毒株的效果，雖然仍須等待數據，不過預期效果恐將會更差，並預告製藥業者要耗時數個月時間，方能大量生產專攻新變種病毒的疫苗，經濟復甦或將再遭阻礙。

聯準會主席鮑威爾續任，通貨膨脹恐高於預期，並表示考慮提前結束減碼購債計畫，然而，病毒一如往常可能會破壞所有計畫，原油價格單日跌幅超過十％，全球多數股市也明顯修正。美、歐國家紛紛禁止來自非洲南部國家航班入境，日本再次鎖國，台灣則將依據指標隨時滾動式修訂。

第一次遇到事情發生時，總是最為驚慌，毫無章法猶如無頭蒼蠅，然而若能記起教訓，第二次就將相對輕鬆，隨著標準程序逐步建構，就算出現第三次甚至第四次，按部就班甚至駕輕就熟；面對疫情大致上也是相同，雖然生活必定會面臨許多不方便，不過擔憂與疑慮的程度可望逐次遞減，傷害或將能跟著下降。

美股在感恩節後修正，道瓊指數一舉跌破季線與半年線，為四大指數中相對弱勢，S&P 500與Nasdaq跌破月線，費城半導體力守月線，仍屬相對強勢；歐洲德國股市已下跌至年線附近，法股來到半年線位置；而在亞洲股市方面，中國滬深股市相對持穩、香港跌破前低，韓股則至今年最低，日股再次跌破年線。

台灣加權指數挑戰萬八與史高失利，再隨疫情退守至季線後彈升，櫃檯指數則相對強勢，低檔落在月線，整體而言仍維持高檔整理型態。然而失之東隅、收之桑榆，原物料價格與通膨、寬鬆貨幣政策等也都可能出現變化，股市震盪雖是難免，不過短線操作有波動就有機會，展望佳的低基期績優股，亦可伺機布局。

半導體為科技股主軸

進入今年最後一個月，統計二○○○年至今，十二月上漲機率超過八成，且平均幅達二．六一％，皆屬年度最佳成績，但是畢竟病毒千變萬化、影響性仍待評估，不過以籌碼面的角度來看，外資放假、內資當家，獲得投信與主力鎖定個股，發揮空間應仍可期待，尤其科技類股，展望佳、題材強更具爆發力。

根據日經報導，台灣今年半導體產值將創歷史新高，達四．一兆元、年成長二五．九％，明年在先進晶片帶動下，產出將擴大至四．五兆元。外商麥格理報告則指出，受惠5G、AI、IoT與電動車等需求，周期漫長且強勁，半導體產業表現優於大盤，晶圓代工、ＩＣ設計與ＡＢＦ持強，封測成長穩定而基期偏低。

晶圓代工全面調漲，也將帶動矽晶圓將漲價，台勝科已領先創高，環球晶則等待併購德國大廠世創的最終結果。力積電即將掛牌，吸引逾百萬筆申購，公司預期產業榮景將維持三年，與聯電或有比價效應可期，護國神山台積，均線全數糾結，股價幾乎等於年線。

若台積電向上表態，將是加權指數上攻突破新高的最佳依據，當前股價問題並非來自基本面的疑慮，聯發科重返千元之上，除營運展望佳外，明年還有高股息誘因。ＰＣＢ方面，ＡＢＦ載板三雄依舊剽悍，泰鼎ＫＹ與敬鵬股價亦見轉強，被動元件以凱美與佳邦短線強勢。

凱美法說會提到，由於鋁箔價格持續上漲，未來電容不排除調漲價格，股價短線漲逾兩成後，可留意立隆電與立敦。立隆電二、三季獲利連續寫下新高，前三季稅後純益年成長三一．五％、ＥＰＳ四．五元，為了因應高階應用市場需求，新產能已經到位，預期年底前可望量產，明年再放量。

立隆、聯強 物美價廉

被動元件在車用、電信網通等需求暢旺之下，產業展望依舊偏向樂觀，近年獲利表現也多屬亮眼，不過龍頭國巨本益比相對偏低，也使得整個類股表現相對落後於指數。此基期偏低類型的個股，若成交量能出現連續放大，則將有機會脫離整理區間，搭配普遍不錯的殖利率，屬進可攻退可守的標的。

資通訊配銷龍頭聯強，第三季除認列美國新聚思的一次性獲利之外，受惠於產品組合優化，毛利率與營業利益亦同創歷史新高，業內外兼備帶動單季ＥＰＳ突破五元、前三季達八．五三元，進入第四季的傳統旺季，隨著購建營運管理服務平台效益顯現，搭實精實敏捷計畫，單季與全年皆可望再創高峰。

傳產類股今年打了半場好球後，超高獲利的貨櫃航運不漲反跌，至今的反彈幅度差強人意，雖然業者法說會依舊正向樂觀，不過市場對於明年展望看法分歧，同樣狀況也發生在鋼鐵產業。基本面或將因疫情與中國政策而變化，不過可以確定的是明年的股利政策，高殖利率成為股價的防線，成交量是股價表現的突破點。

遠東集團遭中國重罰後，可持續留意「相信台灣會更好」概念股，包含之前提過的遠雄港、建新國際等，航空雙雄亦屬此類，此外，鋼鐵類股雖面臨短期逆風，不過台灣內需建設強勁，加上風力發電等題材加持，且今年獲利不差，明年股利政策可望帶來支撐力道；另外，部分營建股亦可留意。

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