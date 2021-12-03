你知道自己的肝癌風險指數有多少嗎？肝臟是沈默的器官，等到發現腫瘤通常都已經是晚期，而看似沒有症狀的B型肝炎、C型肝炎，其實就是造成死亡國病的最大元兇。

●肝癌危險指數大揭秘！B肝比C肝更危險！

花蓮門諾醫院胃腸內科主任鄭穆良醫師說，肝癌是國人第二大癌症死因，而B肝、C肝就是肝癌最主要的原因。「早期大約有9成的肝癌都是因為B、C肝，後來慢慢變8成，現在大約7成。雖然慢慢下降，但還是很高比例。」

根據衛生福利部公布的最新108年國人死因統計報告，肝癌共造成7881人死亡，其中約7成與B型肝炎有關。相當於每年有超過5千人因B肝導致的肝癌失去生命。

鄭穆良主任說，雖然B肝病友們看似沒什麼症狀，但只要發炎，就代表肝細胞正在被破壞。「一直發炎的肝臟就像一直在燃燒的肝臟，它會纖維化、再來就比別人更容易肝硬化，自然就變成肝癌高風險族群。」

●正確保肝！醫師詳解B肝治療4大迷思

很多病友認為，肝指數只要正常，就代表「肝臟沒事」，再加上平常不會有什麼症狀，因此缺乏積極治療的動力。對此，鄭穆良主任提醒B肝治療的四大迷思，強調積極追蹤和治療，才是B肝病友保護自己的最好方式。

◎迷思1／肝指數正常就代表正常？

鄭穆良主任說，病毒濃度只要高，就有可能引起肝臟發炎，指數正常可能只是剛好當時沒有發炎，不代表其他時間沒有發炎。

◎迷思2／B、C肝沒症狀就沒事？

有B、C肝的人，不一定會有症狀，但肝臟可能已經嚴重發炎。鄭穆良主任說，除了要定期追蹤、積極治療，也需要注意生活習慣。如果還有抽菸、喝酒、吃檳榔的習慣，會比一般人更容易產生肝硬化，建議及早用抗病毒藥物介入。

◎迷思3／現代人不會有B肝、老人才會有？

雖然台灣自1986年開始新生兒全面施打B肝疫苗後，B肝帶原者數量下降不少，但推算起來，今年35歲以上的民眾多數沒有接種，B肝帶原者的可能性還是很高。鄭穆良主任說，35歲以上有B肝帶原的比例，男性約20%、女性約15％，相當於每5~7個人就有一個人是帶原者。

目前除了45歲以上民眾可以利用國健署免費成人健檢篩檢B、C肝之外，鄭穆良主任也建議35~45歲的人自行到醫院做健檢，部分醫院有提供40歲以上免費B、C肝篩檢的服務。

◎迷思4／B肝只要吃一次藥就會沒事？

鄭穆良主任說，身體的免疫變差了，B肝病毒就會跑出來，所以穩定、持續地服用B肝抗病毒藥物，更能預防肝硬化、甚至肝癌的發生。而現在的B肝抗病毒藥物副作用低、安全性高，病友可以與醫師討論後，按照病情、治療史、生活習慣、服藥順從性等方面來評估，選擇自己最適合的藥物與服藥方式，以達到良好的疾病控制效果。