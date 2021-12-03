晶圓代工廠力積電日前以每股49.88元承銷價，上市前公開申購抽籤，中籤率約3%，幸運抽中股票可現賺近3萬，雖然相當開心，但也有人開始煩腦上市首日是否有蜜月行情，究竟要賣掉，還是先抱著，等「養肥一點再殺」。分析師表示，力積電中籤投資人值得續抱，預期股價通常會漲到承銷價一倍，大約來到100元左右，此時上檔壓力會較大；此外，也可緊盯晶圓二哥聯電的腳步再做決定。

力積電前身為DRAM大廠力晶，在2012年終止上市櫃後，歷經八年重整，將在下周一（6日）掛牌上市，屆時有32100張承銷新股出籠，當天交易可能會湧現賣壓，抽中力積電的投資人求問，究竟掛牌當天要賣掉還是先留倉。

摩爾投顧分析師黃世民指出，力積電董座黃崇仁在半導體產業是一代梟雄，相信自家股票轉上市不會太漏氣，應有一段漲勢可期。

他認為，興櫃轉上市的股票通常都有蜜月行情，儘管預期行情在興櫃時已經發酵，但整個晶圓代工景氣仍看好，手上有力積電的投資人值得期待跟續抱，股價通常會漲超到承銷價1倍，大約100元左右，之後上檔壓力會稍微大一點。

另有法人表示，力積電也是晶圓代工的股票，通常會緊跟著台積電、聯電的腳步，一旦這兩檔走勢強勁，12月6日掛牌後就有機會走強，力積電散戶可續抱，萬一雙雄走勢疲弱，再賣掉入袋為安，

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