台灣房市熱絡，甚至有不少預售屋一開案即秒殺的傳聞，有網友最近出售房屋，桃園2房含車位，估價450萬，參考實價登錄後，打算底價500萬慢慢賣，未料當天就有人看房，晚上直接簽約，速度之快讓他有點懷疑人生。網友看了也認為似乎有點太便宜，「過幾個月你會發現，一模一樣的物件被丟上去賣800」；原PO事後回憶，也懷疑是投資客來買，買方父女有點「假假的」。

1名網友在PTT房屋版發文，他第一次賣房就體驗到物件被秒殺的感覺，「2房含車位，總坪數29坪，室內約14坪，車位是升降式平面車位」，找業務進行估價後，估約450萬。

參考同社區實價登錄，今年8月，1樓不含車位340萬賣出，去年頂樓6樓附雙車位，賣460萬，原想說底價500萬慢慢賣，殊不知當天房仲就通知有人要看房，看完房後談了一會，最終下斡旋，晚上就簽約了。

在賣出後，原PO坦言有點不捨這物件，但也確實賣到自己滿意的價格，然而速度之快，物件秒殺讓他有點懷疑人生，也在想「是否真的賣太便宜了」。

貼文曝光後，底下留言建議擺正心態，「買賣的心態」、「永遠覺得自己賣便宜了」、「放寬心吧」、「賣掉了就別想東想西了」、「健康的心態阿」、「如果有演戲你就不會這麼覺得了，是吧？」。

但部分網友見價格，發現案情似乎不單純，「太便宜秒殺」、「秒殺的確代表太便宜，血淚經驗」、「絕對虧，秒殺賣掉就是虧爆」、「好像真的賣太便宜了」、「戲還是要演，就算願意開價成交」、「過幾個月你會發現，一模一樣的物件被丟上去賣800」。

原PO事後回憶，有在懷疑是投資客買賣的可能性，「感覺買方父女假假的」，且前一位屋主也是投資客，只是最終賠了20%賣給原PO。