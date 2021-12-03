廣受矚目的2020第13屆東南亞足球錦標賽（AFF Championship）因疫情影響延到今年(2021)12/5舉辦，為期4週， 10個參賽國家都將為爭奪冠軍盃卯足全勁，比賽的時間大部分都在下午的17:30及晚上的20:00，非常適合喜歡足球的朋友們「買運彩 看比賽 更精彩」。

第13屆2020東南亞足球錦標賽開踢

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

東南亞足球錦標賽是每2年舉辦1次的國際足球錦標賽，首屆賽事起於1996年，本屆(第13屆)因疫情延到今年12/5至明年1/1在新加坡舉辦，參賽隊伍來自東南亞共10個國家，分A、B 2組先個別進行組內的循環賽(共20場)，每組取前2名晉級4強淘汰賽(共2場)，獲勝方再進行冠軍賽(1場)。目前A組有世界排名118的泰國 、126的菲律賓、148的緬甸、160的新加坡及194的東帝汶，B組有世界排名99的越南、154的馬來西亞、166的印尼、170的柬埔寨及185的寮國。

東南亞足球錦標賽參賽隊伍。(台灣運彩提供)

東盟足球錦標賽奪冠次數統計。(台灣運彩提供)

從以往12屆奪冠次數來看，以泰國的5次為最多，其次是新加坡的4次，越南2次，馬來西亞則是1次，但若以迄今的世界排名來說，則是以越南的第99名為最佳，其次才是泰國的118名，本屆賽事那4國可以從小組賽勝出，最後奪冠的又會是哪1國，可以說是場場精彩，大家可以買張運彩驗證一下自己的眼光還可以有機會抱回獎金。