資深媒體人彭文正因指控總統蔡英文的博士論文造假，遭檢方依加重誹謗等罪起訴，由於彭文正在美國未回台，承審法官裁定不經拘提予以通緝。而針對英國資訊專委辦公室（ICO）判決，蔡英文的律師聲明表示，倫敦大學已表示持有蔡總統口試及合格紀錄且可以確認已授予學位；彭文正則列出7大疑點，回擊蔡英文律師團隊。民進黨台北市議員王世堅表示，非常希望彭文正能回台把事情處理清楚，更指彭文正是非常正直，且非常好的一個人。有網友回應說，支持王世堅，DPP少數有良心之人。

王世堅2日在政論節目《新聞大白話》表示，蔡總統的論文因為是30多年前出品的，是不是在程序上或保存尚有遺漏的地方，所以導致有某一些誤解。他也強調，非常渴望彭文正能回台把事情處理清楚，因為自己很懷念他，彭文正是非常正直，非常好的一個人。

針對王世堅對彭文正的評論，網友紛紛表示，「他沒錯，哪來審判啊！」、「明眼人都知道，彭文正回台後，一定被限制出境，台灣蒐集的證據就沒辦法在英國法庭出示。」、「鬼蛙都相信彭P，論文門不用審了。」、「既然說彭文正正直、那不就是相信他了嗎？請蔡說清楚吧。」、「我以前非常討厭王世堅，但是現在我支持你，DPP少數有良心之人！王先生加油。」、「不要回來，在國際揭發台灣的真相才有價值！」

也有網友認為，「到現在為止，世界上一直找不到的4樣東西～1.猶太人的約櫃，2. 成吉思汗的陵墓，3. 所羅門王的寶藏，4. 蔡英文的論文。」、「對於很重視名聲的彭文正，誹謗罪這種欲加之罪對他來說是種侮辱，這不是困獸之鬥，是為了捍衛自己的清白，不畏懼被通緝，一定要追根究柢，令人感到十分敬佩，希望整件事情能夠水落石出。」、

有人則質疑說，「一個連自己的學經歷都說不清楚的人，且還封存30年列為機密，這不是此地無銀三百兩嗎？」