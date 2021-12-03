經典動畫《魔法阿媽》修復版熱映中，沒看過該片的新觀眾更是好奇「阿媽」的成長背景，片商也一次曝光關於《魔法阿媽》的十個秘密，其中阿媽那外表冷酷，內心卻十分火熱性格，其實就源自於她「天蠍座」的個性，而深埋心中為何會當起「道士」的主因竟是因為她的「外公」。

看過的觀眾都知道，阿媽是位會降妖伏魔的道士，但卻不知原因，首要曝光的秘密就是她其實早在少女時代，就當起了「通靈少女」，在她13歲上國一時，就忽然被家人帶回家告知不能念書了，乃至於她的學歷只有到當時的「初中一年級」。那時非常生氣的她常常做惡夢，夢中常出現好兄弟來請託，也因此被家人帶去找擔任道士的外公，沒想到外公說她天生就是「命定要為好兄弟們解決問題」，等於在少女時期的阿媽，就傳承了任職「道士」的使命。

這部歷經23年歷史的經典動畫，在經過集資與文化內容策進院（文策院）支持下，修復上映後最常被觀眾問的就是「阿媽幾歲了」，從未曝光過年齡的阿媽，1937年出生的她目前已84歲，同時也加碼說出她那驚人的耐力以及意志力是來自於「天蠍座」的個性，除了充滿神秘吸引力，而面對惡靈時，更好比一隻蠍子似的，一旦決定了目標，就不會輕易放手，生氣時卻是無人能抵。

片中獨居的阿媽其實是大家族出生，小時候跟伯父、伯母、爸爸、媽媽、堂哥堂姊堂弟堂妹一起玩耍長大，而有個女兒和孫子豆豆的阿媽，也早在21歲時就結婚，平常除了做生意外，最大的興趣就是縫紉做衣服。同時阿媽的拿手菜包含了「炒米粉、蝦捲、滷豬腳、菜脯蛋、老菜脯雞湯」，但最愛的食物其實相當西洋化，也就是「起司」，最怕的食物則是只是添加了「肉桂」，就會讓她逃之夭夭。