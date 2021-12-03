《青春弒戀》於香港舉行試片會，導演何蔚庭、演員丁寧座跨海映後QA。（電影《青春弒戀》提供）

何蔚庭執導《青春弒戀》上映後評價兩極，入圍五項金馬未能一舉得獎，導演何蔚庭認為難免失落，雖然票房跟獎項都是一種肯定，但在上映跑宣傳的過程也獲得很多觀眾的認同與回饋，讓他相當感動，認為這也是一種肯定，「很多人在金馬獎結束後傳訊息安慰我，說雖然這次成果不盡理想等等，其實並不會不理想，因為我們都在過程裡得到很多，觀眾給我的肯定也很多，獎項跟票房並不能定義一部電影的理想與否，就像《青春弒戀》想傳達的，別太快下定論、貼標籤，拉遠一點看這是很好的養分」。

丁寧也在映後座談時與觀眾互動分享：「套一句李安導演的話，電影可以帶給人成長，看到的就是你的，我們也在每一次的拍攝過程中學習。」還為電影做了導讀，讓觀眾在近電影院前能透過導讀影片先了解電影的幾種特殊性，丁寧表示「在看這部電影時，你可能會不太習慣，但所有你不習慣的都能帶給你不同的視野，能引導你思考，它是一部沒有標準答案的電影，也不會引導你去定義對跟錯，他會提出問題，不會告訴你答案，若是喜歡探索的人，會喜歡這部電影。這部電影也在描述，霸凌超越了現實，虛擬世界存在更多的暴力，是我們目前面對的問題，你可以送給自己一部電影的時間，沉澱後成長，觀影後不見得會愉快，但若一部電影能讓你反思自己的生活、整個社會現象，就很值得了。」

該片將於12月9日於香港上映，本週舉行試片線上映後活動時有觀眾害羞提問丁寧在片中與林柏宏飾演的明亮角色是顧客與性服務的關係，但在電影中是否有發展出「性關係」？對此丁寧笑說：「我們在電影中看到的只有明亮與蕭姐（角色名）之間的相遇和關係，但其實可以知道蕭姐是一個性工作者，對於每一位顧客基本上是一視同仁的，不過我們也可以看到蕭姐自己也有一個對她不太關心的兒子，所以可以看到明亮犯案隔天早上蕭姐為他煮了早餐，那個舉動是我認為這部電影裡最溫暖的一幕，蕭姐給了明亮母親給孩子的一切，傾聽、理解、溫飽、指引，雖然他在不知情的狀況下給予明亮錯誤的指引，但對明亮來說，那是一道溫暖的光。」