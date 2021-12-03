不少網購平台時常出現標錯價情形，引發民眾瘋狂搶購，事後取消訂單而引發爭議。就有一名女大生在蝦皮上尋找除濕機，竟然發現官方商城上一台要價7930的除濕機僅需64元，樂得趕快下訂，最終結局如今也曝光。

原PO在《Dcard》PO文表示，趁著蝦皮特假日上商城尋找除濕機，看見一台原價7930的除濕機，特價只要64元，多次確認後確定商品是除濕機本體，而非周邊配件，便立刻下訂單，且過了許久後雖然價格修正回7930元，但訂單依舊沒被取消，不過也擔心自己會不會成為標錯價錢最後不出貨的新聞主角。

不少網友紛紛留言：「卡位等結果」、「這種應該不會出貨吧」、「笑死，用折價券剩54元，比運費還便宜」、「我猜會取消訂單」。

有男大生同樣用64元買到除濕機，表示訂單最終被取消，但蝦皮補償了一張低消1元就能折6000元的折價券，讓網友直呼相當有誠意。(圖／Dcard)

雖然原PO後續並未再更新，但有一名同樣趁機下單的男大生則出面回應，表示訂單已經被取消，不過蝦皮有給予補償方案，寄給他一張低消1元就能折6000元的折價券，讓許多網友看呆：「這比除濕機還划算」、「這次蝦皮很有誠意，很可以」、「6000折價券也太爽」、「這處理我給過」。