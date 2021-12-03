泰國BL劇《只因我們天生一對》全球累積8.21億次驚人點擊紀錄，完結篇當晚更在推特創下480萬則推文熱度，被譽為「現象級神劇」，如今也即將登上大銀幕，繼日本、泰國、香港公布《2gether電影版：只因我們天生一對》上映消息後，也終於確定於12月24日登台，讓BrightWin這對「史上最帥CP」陪粉絲們一起共度聖誕跨年。

《2gether電影版：只因我們天生一對》電影版正式預告曝光時，再度創下24小時內衝破百萬的驚人觀看紀錄，各國的戲院上映場次一公布便即刻秒殺售罊，年初泰國甫宣布電影版消息後，熱情的台灣粉絲便自發性發動連署，1人1信湧進片商信箱請求引進發行，因此上周片商於粉絲專頁發文暗示上映資訊時，立即被眼尖粉絲發現並瘋狂轉發，大批粉絲更是喜極而泣地留言喊：「終於輪到台灣，我先去哭一下！」

該片描述大學新生Tine（Win飾）為了逼退一名男同學的瘋狂追求，決定央求全校最夯校草Sarawat（Bright飾）來做他的「假男友」，兩人卻意外弄假成真，展開了一段又甜又虐的浪漫愛情故情。電影版除了濃縮剪輯2季劇集中的精華橋段，還加碼拍攝了2人畢業後同居的甜蜜生活點滴，尤其在正式預告中，2人首度穿上帥氣黑西裝，並拿出「神秘小黑盒」的畫面，更讓粉絲們興奮到姨母心噴發。