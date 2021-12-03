Fukase繪製的巨型油畫，成為《魔仿犯》中飾演角色的家中壁畫。（采昌提供）

勇奪日本真人新片首週票房冠軍的《魔仿犯》，請來「日本奧斯卡影帝」菅田將暉及人氣樂團「世界末日」主唱Fukase領銜主演，脫胎自《20世紀少年》長崎尚志耗時10年構思的原創劇本，並由《你的名字》億萬票房製作人川村元氣傾力企劃、《信長協奏曲》村瀨健製片，也是《帝一之國》導演永井聰首度挑戰執導驚悚作品。

該片描述1位不成材的漫畫家，某天不小心目擊到滅門血案兇手，讓他索性將犯人繪製成自己漫畫中的角色，讓作品一夕爆紅，卻引來兇手「複製」出跟他漫畫情節雷同的連環殺人案件。Fukase首度演出電影，就詮釋滅門血案兇手，不論角色的身家背景或犯罪目的都是一團謎，更是個對殺人手法有某種堅持的異常者。為了塑造角色，他試著參透角色心理，演技上更參考因為純粹，反而顯得恐怖的「小孩表情」。

製片村瀨健透露，他希望能找1位充滿神秘感的人來演這個角色，起初實在想不到合適的演員，這時他剛好去參加世界末日的公演，便覺得Fukase意外地合適：「雖然他說他不演戲，但包括菅田先生在內，大家都說這個選角很有意思，我只好想盡辦法說服他來接演。」Fukase對於收到演出邀約也表示：「當時我十分煩惱，不知道自己能否勝任，深怕給劇組添麻煩。不過經歷一年多的長期準備，總算能在恰到好處的緊張感中，度過極為愉快的拍片時光。」

據悉，讓他決定參與演出的「幕後功臣」，其實就是他的團員Saori。原來，當時相當苦惱的Fukase去找Saori商量要不要演，對方反而鼓勵他：「演出電影應該會對之後的音樂活動有正面影響，所以何不去試試呢？」因此讓他決定一試。

儘管Fukase是首度演戲，卻展現出讓樂迷、影迷看到都會驚嘆不已的演技，成功詮釋角色異常的絕對之惡，讓他一舉榮獲「報知電影獎」最佳新人獎肯定。

對於他獨一無二的存在，也讓劇組演員對他讚譽有加，菅田便表示：「身為創作者的Fukase先生果然非常帥氣，並且帶有一種虛渺之美。」高畑充希也表示：「雖然他一直說首度演戲很緊張，但根本一點都感覺不到，非常大器呢！」中村獅童表示：「因為他平時就是透過音樂在展現個性，所以演戲時，對於角色的表現力也很好！」小栗旬也說：「他擁有獨特的存在感。演員在電影中能為角色帶來多少衝擊性相當重要，我認為這角色非常適合由他來演。」

Fukase本身愛畫畫，片中也小露一手他的繪畫才華。原來他曾在塑造角色時，畫了1幅油畫，導演永井聰非常中意，決定「加碼」讓他在2公尺見方的大畫布上再畫1次，成為角色的家中壁畫，這也讓Fukase趁拍攝空檔，在租借的倉庫中花費1天時間來繪製：「因為是以角色身份繪製，所以完全沒有任何創作理念，就只是憑感覺畫出來而已。我想應該表現出角色那份兇狠、噁心、毛骨悚然，與一點點的親和力。」

他還補充：「我是徒手畫油畫的，畫的時候會穿一件自己喜歡的衣服，並在作品完成後，讓這件衣服成為作品的一部分。畫畫時為了不要中斷集中力，所以擦手都會直接抹在衣服上，衣服也漸漸沾上各種顏料。」據悉，那件運動服也被導演網羅，成為他在片中的主要服裝。該片將於本月10日在台灣上映。