兩岸緊張情勢升溫，是否有可能發生戰爭？駐星代表梁國新接受星媒訪問表示，台海情勢對全球來說是重要議題，如果全球國家不關注、若認為這是「中國的問題」，就有可能發生戰爭。

中國加強對台軍事施壓，兩岸緊張情勢升溫，引發國際關注。新加坡「亞洲新聞台」（CNA）訪問多名專家、學者及台灣駐新加坡代表梁國新，製作專題探討台海戰爭的可能性，節目昨晚播出。

近年來，共機頻頻侵擾台灣防空識別區，甚至今年10月的頭5天就有150架次共機擾台，侵擾密度更勝以往。

梁國新在節目中表示，台海情勢不僅對台灣、對亞洲，甚至對全世界都是「非常重要的議題」。若台海發生衝突，這不僅是兩岸雙方的事。

至於兩岸是否會發生戰爭，梁國新說，若一國使用軍事力量單方面改變現況，將挑戰目前規範國際秩序的法治。如果全球國家不關注台海情勢，如果認為這是「中國的問題」（Chinese issue），就可能發生戰爭。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，一名解放軍軍官曾告訴她，中國國家主席習近平要中國軍隊仿照真實情況訓練，為戰爭做準備。共軍在台灣周圍進行比以往更為逼真的訓練。

前美國國防官員、現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員的唐安竹則認為，使用武力是習近平最不願意用的方法。習近平已明確表達中國比較希望和平統一台灣；但問題是，台灣內部並沒有和大陸統一的政治偏好。

唐安竹（Drew Thompson）觀察，習近平目前的目標比較著重於阻止台灣宣佈獨立，而非在短期內強行統一台灣。

葛來儀也認為，習近平不可能使用武力攻台，其中原因包括中國想要避免與美國發生大規模戰爭，若中國輸給美國，恐損及習近平權力和中國共產黨合法性。其他國家也可能聯合起來對抗中國，中國恐面臨制裁、杯葛等後果。

她說，基於上述這些理由，中國不可能武力攻台。

不過，也有專家學者持不同意見，認為中國可能對台發動戰爭。

另一方面，中國除了軍事施壓台灣，還對台進行假訊息攻擊。資訊戰專家沈伯洋表示，台灣面臨大量來自中國的假訊息，其目的是為了分裂台灣社會。

他分析，如果想要對台發動軍事戰爭，先進行資訊戰是很關鍵的一步，藉此先影響許多民眾，確保他們會在短時間內投降，接著發動第二波軍事攻擊。

如果中國對台發動戰爭，美國是否會馳援台灣？唐安竹說，美國有向台灣提供防衛性武器的法定義務；若台灣被攻擊，由美國總統決定美國是否介入、協助防衛台灣。

就他看來，若美國沒有協助防衛台灣，將導致美國對盟友的承諾受到質疑，包括亞洲、歐洲國家。（編輯：楊昭彥）1101203