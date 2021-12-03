萬芳繼以專輯《給你們》奪下金曲獎評審團獎，2日宣布將在22日舉辦線上演唱會，這次演出名稱取名為「走過2021—那些突如其來的」，萬芳分享她自己面對突發狀況的心境。雖然自去年開始全球就受疫情影響、產生很多劇烈的變化，她的小巨蛋演唱會也被迫延期兩次，將在明年開唱，萬芳其實自己反倒順其自然、輕鬆以待。

萬芳說只要大家平平安安的，「反正延期就好了」是萬芳最直接的想法，而且演唱會門票上的日期打印為2020，但是到了2022才有機會看到演出，換個想法她自己反而覺得這張票很珍貴，而這個機會倒也不失為生命裡很特別的體驗。

萬芳也接著分享，三級警戒時雖然沒有辦法跟家人朋友出門，但當時她會利用線上的形式與朋友聯絡感情，大家甚至有天約好一起叫外賣或買便當回家吃，假裝是在餐廳吃飯的樣子、並利用視訊電話分享吃到那些美食，雖然大家各自距離很遠但是心又緊緊地靠在一起的感覺。而且當時多了許多自己在家的時間，萬芳也順勢調整自己的作息，讓她意外多了一些可以看夕陽、欣賞暮色變化的時間，也是另外一種幸福。