26歲的蔡佩軒去年發片以來，不斷在事業上衝刺，但也歷經到工作、生活、感情等各方的壓力，突然有感而發，先前在短短2小時內完成新歌〈26〉的DEMO，透過寫歌紀錄自己一年的體悟。

不過確定要製作新歌時，她正在加拿大，沒有工作人員在身邊，必須獨自完成詞曲創作、編曲、錄音及後期混音，要獨立克服所有技術問題，所以她頂著時差配合台灣工作團隊的時間進行視訊連線，討論所有的細節，壓力爆棚，一步一步度過製作關卡，過程雖然辛苦，甚至唱到淚崩，但她不以為意說：「雖然常常要熬夜，真的很累，但是看到歌曲一步一步誕生，最後過關完成，真的很感動，成就感無敵！」

她自認無論在工作和感情中都非常「ㄍㄧㄥ」，在感情世界，一旦發現不適合就會選擇果斷放手，不會再給機會或採取拖延戰術，而她過去的每一段感情幾乎都沒有超過一年，表示會在感情尚未被消磨殆盡前，就先斬斷戀情，直說：「如果不適合，就不要拖彼此的時間。」現在開始學習讓自己更放鬆，當是給自己一個Freestyle的機會，靠轉念幫助自己遠離負面情緒。