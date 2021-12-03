國際知名羽絨服品牌加拿大鵝消費糾紛近日在大陸網上鬧得沸沸揚揚，11月2日上海消費者保護委員會會做出決定，商家也表示願意改進，但媒體與網路議論的熱度似乎不減。原因無它，民眾激起抵制風潮加拿大鵝並非因為其羽絨服價格太貴，而是處理消費糾紛的歧視性做法，但更深一層的原因可能還在於「加拿大」這個國家，因為它是孟晚舟事件的主角之一，把這位華為公主扣押了近3年，這段期間鼓動起激憤的民族情緒也藉此宣洩出來。

加拿大鵝是成立於1957年的加拿大羽絨服品牌，這些年來透過明星與名人行銷成功，在全球各地快速成長，成為羽絨服與保暖服飾奢侈品牌。尤其是在中國大陸，一到冬季明星們就迫不及待地要亮相一下手中珍藏，媒體也趁著風潮緊盯著哪些名人穿了加拿大鵝羽絨服在公開場合出現，藉此大做文章。

加拿大鵝用明星、球星與政商名流做行銷，手法純熟，效果極佳。（圖／網路合成圖）

加拿大鵝能大作文章是有道理的，一件羽絨服一般都是6000~7000人民幣（合台幣26000至30000元）起跳，低價的羽絨背心都還要接近4000元人民幣（合台幣18000元），高價的一件1萬多人民幣（合台幣5~6萬元），在全世界範圍內都喊貴，但照樣排隊搶購，在大陸尤其熱銷不墜。讓該公司近幾年在全球範圍內銷售成長率達40%~50%，大中華地區成長率更高達101%至180%。

知名的國際巨星與政商名流經常穿著加拿大鵝亮相，是加拿大鵝最大的賣點。圖為俄羅斯總統普丁穿加拿大鵝。 （圖／網路）

前大陸首富馬雲也多次被拍到穿著加拿大鵝羽絨服。（圖／微博）

這不得不佩服商家的行銷手法，在電影電視裡演藝明星與球星、頂尖的政商名流在冬季一到就會穿出那個帶著圓形紅白標章的羽絨服。由於價格與知名度成正比，穿上加拿大鵝已經形成階級識別符號，都會裡追求時尚的人群，手頭再拮据也以買件加拿大鵝為榮。真買不起羽絨服的，這2年疫情期間可以買口罩，每副600~1000元人民幣（合台幣2600~4350元）的非醫療級口罩，就是這樣被一掃而空。

而最近引發關注的加拿大鵝消費糾紛，是因為上海一名消費者買了一件11400元人民幣（約台幣5萬元）的羽絨服，回家後發現標章圖案粗糙、縫線雜亂並傳出異味等品質上的問題，要求店家退貨遭拒，理由是公司規定「中國大陸門市不能退貨」。此一消息傳出後大陸民眾群情激憤，網路與媒體一片罵聲連連，遭到歧視的反彈心理掀起怒潮，最後上海消費者保護委員會介入，商家才發布道歉聲明，除願意公平處理糾紛之外，也宣布更改大陸門市不能退貨的規定。

一場加拿大鵝的消費者糾紛引爆自孟晚舟事件以來的民族情緒，但在加拿大鵝認錯並改進後，風波可望很快消弭下去。圖為上海門市消費者提供的商品瑕疵照片。（圖／微博）

上海消費者保護委員會會介入消費者退貨遭拒的糾紛後，商家已認錯並表示願意改進，但媒體與網路議論的熱度依然不減。（圖／上海消保委微信公眾號）

但是在消保會介入、商家退讓後，群眾的怒火未息，紛紛挖出近幾年來加拿大鵝在大陸的消費者糾紛案例，以及今年9月曾因虛假廣告遭到罰款45萬人民幣（合台 幣196萬）的事件。媒體與網路痛罵加拿大鵝「賺著中國人的錢玩『雙標』？」更令大陸媒體評論氣結的是，即便消費糾紛不斷，加拿大鵝在大陸開設的門市數量仍持續成長，目前已有20家，遠超加拿大本地的9家門市。據加拿大鵝2021財年四季度業績報告顯示，中國市場直營管道成長幅度達101.4%，也是加拿大鵝最重要的增長來源。

加拿大鵝價格奇貴，但消費者依然搶購，大陸近幾年的銷售成長率都超過100%。（圖／微博）

一些評論氣急敗壞地痛罵買這些西洋奢侈品牌的民眾根本是在「繳智商稅」，在孟晚舟被加拿大扣押這段期間，群眾嘴上跟著政府罵加拿大，轉頭就花超高價錢買加拿大鵝。這些消費者「透過買鵝牌獲得精神上的愉悅感和身份上的優越感」，「買的越多、對鵝牌的忠誠度越高，優越感越強」。他們質問：過去那些曾經被打上「辱華」標籤的奢侈品牌，有幾個被中國消費者拋棄了？那些抵制新疆棉的品牌，有幾個被中國消費者趕出國門？

中國大陸一到冬季，明星們就迫不及待地要亮相一下手中珍藏，媒體也趁著風潮緊盯著哪些名人穿了加拿大鵝羽絨服在公開場合出現，藉此大做文章。（圖／新浪網）

有些網路評論說，可能是歷次消費者糾紛的經驗形成了慣性，真正讓加拿大鵝認真的不是消費者抵制風潮，而在仿冒動能極大的大陸網路商店中出現掛著加拿大鵝標籤的商品，價格超級低廉不用說，還創造出了加拿大鵝泳衣、褲子和帳篷等，甚至可以全球供貨，嚇得加拿大鵝行政總裁雷斯都出來發聲，但他也承認假貨層出不窮，打假難度極高。

其實加拿大鵝在其本國內沒有那麼受歡迎，動物保護團體還因該公司以捕獸夾這種殘忍手法捕殺郊狼，以其皮毛製作羽絨服衣領而發起抵制，因此如果大陸民眾真抵制了，可能在加拿大社會還會受到許多人歡迎。至於造成中加關係劇烈惡化的孟晚舟事件基本上已經落幕，華為公主奮戰3年也以凱旋之姿高調返國，把對加拿大的氣憤發洩完了之後，能買上一件加拿大鵝還是很開心的，畢竟能跟大家崇拜的明星與政商名流穿一樣的羽絨服，還是值得拍照向同儕們炫耀的。