台北市水源路上的一棟社區大樓，今天（3日）凌晨發生大火，警消搜救時在10樓屋內發現一對男女，但已無呼吸心跳，送醫急救。

台北市消防局凌晨2點58分接獲報案，水源路85號大樓發生火警，消防隊到場後立即佈水線灌救，並同步搜救，火勢於35分鐘後控制。警消搜救時，於10樓屋內發現一對男女，但已無呼吸心跳，CPR搶救後送醫；此外，還有一名孕婦輕微嗆傷送醫。現場進行殘火處理，起火原因還有待火調鑑識。