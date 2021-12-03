華爾街股市今天走揚，甩開連兩個交易日的跌勢。但市場仍在面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新變異株Omicron產生的疑慮，以及美國政府可能關門的風險。

道瓊工業指數勁揚617.75點或1.82%，以34639.79點作收。

標準普爾500指數上揚64.06點或1.42%，收4577.10點。

科技股那斯達克指數上漲127.27點或0.83%，收15381.32點。

費城半導體指數上漲0.07點近乎持平，收3810.82點。（譯者：楊昭彥）1101203