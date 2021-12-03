民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞毆打成傷，據知去年8月間，林秉樞就曾恐嚇前女友，不過，該事件在司法院裁判書系統被判定為「不公開」，根據最新消息，林秉樞恐嚇前女友的判決內容2日已在網站上公開。針對林秉樞之前案子的判決資料2日突然被公開，媒體人吳子嘉認為，這就是要丢包了。

針對林秉樞之前案子的判決資料，主持人劉寶傑2日在《關鍵時刻》節目中好奇說，本來有關於林秉樞的所有資料，全部都不公開，怎麼會在12月2日就突然說，我們之前的檢索制太複雜了，而且中間有問題，我們再去重新校正之後，林秉樞的所有資料都可以公開了。

吳子嘉質疑說，之前有派系幫林秉樞運作，司法委員會就可以卡住；劉寶傑問，「可是現在為什麼不卡了呢？」吳子嘉認為，這就是要丢包了，因為林秉樞做了這種爛事情丟人，會讓人家瞧不起。

吳子嘉接著指出，林秉樞說他很聰明，講得洋洋灑灑，但他打人後，卻留下文字紀錄，他不是法律系的嗎？自己呈堂證供，把自己的自白書寫給對方，檢察官就起訴他；即使他在整個過程中串供有人幫他忙，但若說林秉樞有多聰明，他卻不這麼認為，因為根本沒有犯罪經驗嘛，若有犯罪經驗，一個字都不會留下來。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113