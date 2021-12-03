現場有兩名失去生命跡象的受困民眾分別送往台大、和平醫院急救。（杜宜諳攝）

台北市水源路3日凌晨發生一件火警，一棟12層住宅在10樓處傳出警鈴聲響及煙味，警消獲報後立即趕往現場搶救，並在起火戶內發現兩名失去生命跡象患者，緊急送醫搶救後已有一名不幸離世。

台北市消防局在3日凌晨2點58分獲報在水源路有火警發生，立即派遣55名消防人員及20輛各式消防車輛趕往現場搶救。

消防人員在控制火勢後，於起火戶內的臥室發現一男一女共兩名已失去生命跡象的民眾，救護人員立即施以心肺復甦術，並將女性患者送往台大醫院、男性患者送往和平醫院搶救，然而在急救過後，男性患者仍宣告不治，而女性患者仍意識不清觀察中。

有住戶表示，當時有聽到警鈴聲並有聞到煙味，起初以為是警鈴發生故障，在順著煙味上樓尋找時，發現起火戶內客廳有火光閃動。

台北市消防局第一大隊大隊長黃建華表示，現場燃燒面積約二十坪，兩名在臥室發現的受困民眾應是受到濃煙而嗆昏，而詳細起火緣由仍待後續火調釐清。