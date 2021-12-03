短短24小時，美國相繼出現三例Omicron變種病毒確診案例。最新第三例來自科羅拉多州，當地衛生官員表示，確診者是一名女性，最近剛從南非旅遊返國，已經完全接種，沒有打加強針，症狀輕微目前已自我隔離。另外，美國疾病管制暨預防中心（CDC）公布第2例確診者無非洲旅遊史，個案曾前往紐約市舉行的動漫活動，Omicron恐已進到美國社區。

美國明尼蘇達州公共衛生局2日才剛剛證實發現全美第2起Omicron確診，患者已完全接種疫苗，近期才剛自紐約市返回，症狀輕微。聲明指出，個案曾在11月19日至11月21日前往紐約市，參加於賈維茨會議中心 (Javits Center) 舉行的動漫活動，個案已完全接種疫苗，11月22日出現輕微症狀、24日確診。

美國1日才發現首宗個案來自加州，該名患者近期剛自南非返回舊金山。短短不到1天，又接連爆出2例Omicron 確診。美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，明尼蘇達州男子是美國第2例，沒有非洲旅遊史，近期僅到過紐約。第3例則是來自科羅拉多州，近期有南非旅遊史，已經完全接種疫苗，沒有打加強針。

其中，明尼蘇達州第2例沒有非洲旅遊史，（CDC）表示，Omicron恐已進到美國社區。根據路透社，在確定明尼蘇達州的病例與紐約有聯繫後，衛生官員立即啟動了測試和追踪小組，聯繫會議與會者，以遏制疫情擴散。

美國紐約市市長白思豪聲明指出，我們知道在明尼蘇達州發現的一例 Omicron與紐約市會議有關，我們應該假設該變種在我們的城市存在社區傳播。

美國喬治華盛頓大學公共衛生教授、前巴爾的摩衛生專員Leana Wen博士表示，在美國發現更多Omicron病例只是時間問題。