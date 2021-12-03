上櫃公司康和證券大股東鄭國華、董事長鄭大宇父子遭檢舉於2006至2008年涉嫌利用員工6名人頭向關係企業華和資產購地，造成公司2億元損失，事後財報涉嫌隱匿關係人交易，並侵占售地款1000多萬，涉犯《證交法》財報不實、非常規交易、特別背信罪。台北地檢署2日指揮調查局台北市調查處兵分14路搜索，約談鄭國華、鄭大宇父子9人到案。

檢方訊後，3日凌晨諭令鄭大宇，康和期貨董事長康景泰各200萬元交保，華和資產管理公司總經理曾宏昌 150萬元交保，鄭國華的秘書鍾珮君、司機林清連，以及華和資產管理公司財務經理陳宥汝3人均請回，鄭國華、華和資產管理公司董事長何啟瑞、董事凌秋華3人，漏夜偵訊中。

康和證券成立30年，曾獲國家品牌玉山獎「傑出企業」，今年6月康和證券爆發經營權糾紛，大股東鄭國華、鄭世華兄弟鬩牆，最終鄭國華勝出，由其兒子鄭大宇出任康和證券董事長。

但調查局接獲檢舉，2001年5月鄭國華因其經營的康和建設連續跳票，導致多筆土地遭債權銀行拍賣，鄭國華2003年透過康和證券百分之百持股的康聯資產管理公司，轉投資康證資產公司（現改名為華和資產），利用司機等6位親友及員工充當人頭，向法院以低價標回康和建設當初遭債權銀行拍賣、位於北市萬芳社區附近的土地。

之後華和公司出售萬芳社區的土地給建商約24億多元，但事後財報公布後，股東不僅預期獲利落空，公司還虧損達1.3億元，因而向檢調提出檢舉。另華和公司名下北市中山北路土地，鄭國華先以人頭低價向華和買地，再轉賣價達數千萬元。

康和證券昨回應，有關昨檢調單位至公司調查，所有作業均依照相關規定辦理，並全力配合檢調單位調查，相信司法公正，目前調查程序對於公司營運、財務、業務並無影響，一切正常運作。