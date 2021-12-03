《正常發揮》

民進黨立委高嘉瑜日前遭男友林秉樞毆打，資深媒體人黃揚明2日在臉書爆料，一位熱心網友提供訊息指出，在11月10日友台的政論節目中，民進黨立委高嘉瑜參與的是下午4點到5點的時段，他發現有3則斗內留言特別詭異，是否就是高嘉瑜記者會中所提及的「他可能就會透過網軍散播不實謠言」的網軍？針對3則詭異留言，前民進黨立委郭正亮吃驚表示，11月10日就有人去威脅高嘉瑜，11月11日高嘉瑜和林秉樞可能在談判分手，林秉樞要求高嘉瑜去板橋那家旅館，如今看來，當天高嘉瑜到那家旅館去跟林秉樞談，是很危險的事。

針對黃揚明提及3則特別詭異的斗內留言，郭正亮2日在中天政論節目《正常發揮》中表示，那3個名字有可能是同一個人；黃揚明指出，兩個金額一樣，裡面都有一句「你想清楚」；王又正則補充說，還有一個關鍵，網友在酸高嘉瑜時，大家不會連名帶姓，但那幾個留言都是稱「高嘉瑜」，給人嗆聲的感覺。

郭正亮則表示，他聯想到一件事，原本他設想，11月11日，比較單純的是，高嘉瑜發現男的在劈腿，所以11月11日可能談判分手，可是11月10日就有人去威脅高嘉瑜，可能高嘉瑜在跟林秉樞分手談判之前，做了一些事情，因為高嘉瑜也是有本事的人，因此讓林秉樞感受到非常的不方便，比如他追有錢人的女兒，可能會因而破局等等。

郭正亮接著指出，王揚明2日爆料有人威脅高嘉瑜，他原本設想11月11日他們可能分手談判，那11月10日為何會發生高嘉瑜被威脅這件事？林男要求高嘉瑜去板橋那家旅館，如今看來，高嘉瑜到那家旅館去跟林秉樞談，是很危險的事，那為什麼高嘉瑜會答應，質疑是不是受到壓力。

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