指揮中心宣布四類人可以優先打第三劑疫苗。（圖／指揮中心提供）

新冠變異株Omicron現蹤全球超過20個國家，台灣為了提升民眾保護力，指揮中心昨宣布開打第三劑疫苗，符合資格者共有4類人，只要打完第二劑疫苗滿5個月，就可以至指定醫療院所預約接種第三劑，而《中時新聞網》也整理出接種第三劑需符合的條件、副作用等常見的4大問題供民眾參考。

一、誰可以優先打第三劑？

可優先接種第三劑的人有4大類，第一至第三類的對象及因公出國者。其中第一至第三類對象包括醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員（含航空機組員、港埠工作人員、防疫旅宿工作人員）等，上述這些人只要完整打完兩劑滿5個月即可優先打第三劑。

二、何時可以輪到自己打？

根據指揮中心現在的規定，只要完整接種兩劑疫苗滿5個月，即可至指定醫療院所接種第三劑，舉例來說，今天（12月3日）能打第三劑的人，第二劑疫苗應要在7月3日就打完。民眾可由此自行推算自己可以打第三劑的時間。

三、第三劑的副作用為何？

指揮中心發言人莊人祥表示，從過去的研究與實際接種狀況發現，第二劑和第三劑接種時間間隔5至6個月左右，第三劑的副作用普遍會較第二劑更低。比較常見的副作用可能是發燒、頭痛、接種部位疼痛腫脹。

四、第三劑打哪一款疫苗？

這波第三劑疫苗只開放「莫德納」給民眾打，接種劑量為基礎劑量的一半。

五、第三劑可以選擇廠牌？

指揮中心指揮官陳時中曾說，第三劑疫苗廠牌的選擇「AZ混打mRNA疫苗可以，但不太贊成mRNA疫苗之間的混打，也不建議民眾先打mRNA再混打AZ」。不過目前僅提供莫德納給民眾打，未來是否有別的廠牌，依指揮中心說明為主。