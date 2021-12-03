民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發各界關注。高嘉瑜昨(2日)中午在臉書發文感謝給她支持鼓勵的朋友，也提到民進黨前立委謝欣霓等人，「很多過去不喜歡我的人，都還是願意給我力量挺身而出、為我發聲」，更特別要感謝這幾天媒體朋友們的幫忙。謝欣霓昨對此在臉書發文回應，其實從來沒有討厭過高嘉瑜，只是過去有段時間大家在政治的見解上有所不同而已。

謝欣霓在臉書表示，身為女性，也是母親，同樣擔任過民意代表，本該伸張正義，不因人設事也不因人廢言，還記得第一次真正跟高嘉瑜對話，是要勸退她參選大安區的立委，那時自己的內心真的很難過，還告訴當時的長官，兩位小女孩既然熱衷於政治也願意去艱困選區，為何要勸退他們？

不過，謝欣霓說，當時有更多的政治考量，也只能殘忍的勸退高及另一位年輕的同志，「看著這些年你在政治上的努力，確實擺脫了大人主宰的政治舞台，有自己的風格走出自己的路，這一切讓你堅強，也讓你懂得孤單」。

最後，謝欣霓也喊話高嘉瑜，在這殘忍的事件中，你很不容易，很勇敢，大家也會為你挺身而出。

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