今天湖人隊陣中出現大好消息，幾天前當家球星詹姆斯(LeBron James)疑似確診新冠肺炎缺席對國王賽事，隨後即返回洛杉磯，而稍早據名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，詹姆斯在返回洛杉磯後又進行了多次檢測，結果都呈現陰性反應，通過聯盟健康與安全協議，台灣時間明天早上對快艇能夠復出！
台灣時間12月1日湖人對國王比賽前，詹姆斯因觸發聯盟健康與安全協議，確定缺席對陣國王的比賽，隨後美國知名八卦媒體《TMZ》透露詹姆斯經過三次檢測，有兩次呈陽性反應，因此被判定確診新冠肺炎，隨後搭上私人飛機返回洛杉磯休息，預計將缺戰10天之久。
不過情況在今天有了大逆轉，另外據名記者麥曼納米(Dave McMenamin)跟進報導，詹姆斯從沙加緬度返回洛杉磯後繼續進行檢測，而且總共進行了多達8次，結果全部呈現陰性反應，證明之前測出的陽性反應並不確實，他並沒有真的確診新冠肺炎，這也使他能避免休戰10場，在明天對快艇比賽就能回歸。
這對湖人無疑是天大好消息，因詹姆斯連同對國王比賽，本季已缺席多達12場，其中包括受傷、與活塞一戰遭禁賽，缺席率相當高，而在他本季出戰11場比賽中，場均打36.9分鐘，平均能砍25.8分5.2籃板6.8助攻1.8抄截，命中率48.4%、外線34.4%、罰球75.5%，對將滿37歲的他來說很不容易。
而詹姆斯出賽11場裡湖人拿下7勝4敗，代表還是相當需要攻守全面的老將詹姆斯，畢竟本季剛到來的明星控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)狀況還在調整中，主力內線安東尼戴維斯(Anthony Davis)統治力也不如以往，加上整體防守相當不佳，目前湖人平均失分排聯盟第24名，急需詹姆斯回歸來幫助球隊。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。