今天湖人隊陣中出現大好消息，幾天前當家球星詹姆斯(LeBron James)疑似確診新冠肺炎缺席對國王賽事，隨後即返回洛杉磯，而稍早據名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，詹姆斯在返回洛杉磯後又進行了多次檢測，結果都呈現陰性反應，通過聯盟健康與安全協議，台灣時間明天早上對快艇能夠復出！

James has had multiple rounds of negative test results since returning to Los Angeles from Sacramento on Tuesday evening, multiple sources said. It appears the initial positive test ultimately was inconclusive result. https://t.co/p9FO9zUv1r — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2021

台灣時間12月1日湖人對國王比賽前，詹姆斯因觸發聯盟健康與安全協議，確定缺席對陣國王的比賽，隨後美國知名八卦媒體《TMZ》透露詹姆斯經過三次檢測，有兩次呈陽性反應，因此被判定確診新冠肺炎，隨後搭上私人飛機返回洛杉磯休息，預計將缺戰10天之久。

不過情況在今天有了大逆轉，另外據名記者麥曼納米(Dave McMenamin)跟進報導，詹姆斯從沙加緬度返回洛杉磯後繼續進行檢測，而且總共進行了多達8次，結果全部呈現陰性反應，證明之前測出的陽性反應並不確實，他並沒有真的確診新冠肺炎，這也使他能避免休戰10場，在明天對快艇比賽就能回歸。

League statement on LeBron James pic.twitter.com/xUzMYa9EpW — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 2, 2021

這對湖人無疑是天大好消息，因詹姆斯連同對國王比賽，本季已缺席多達12場，其中包括受傷、與活塞一戰遭禁賽，缺席率相當高，而在他本季出戰11場比賽中，場均打36.9分鐘，平均能砍25.8分5.2籃板6.8助攻1.8抄截，命中率48.4%、外線34.4%、罰球75.5%，對將滿37歲的他來說很不容易。

LeBron James has been tested rigorously since returning to L.A. from Sacramento - he’s had eight Covid tests since Saturday, all of which have come back negative, sources told ESPN. His test in Sacramento was a false positive and James will return to the court Friday against LAC — Dave McMenamin (@mcten) December 2, 2021

而詹姆斯出賽11場裡湖人拿下7勝4敗，代表還是相當需要攻守全面的老將詹姆斯，畢竟本季剛到來的明星控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)狀況還在調整中，主力內線安東尼戴維斯(Anthony Davis)統治力也不如以往，加上整體防守相當不佳，目前湖人平均失分排聯盟第24名，急需詹姆斯回歸來幫助球隊。