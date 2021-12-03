萬年清(6624)搶攻印度水處理市場，與當地廢水工程案業主XH2O Solutions簽署合資MOU協議，合資在印度Ahmedabad成立「Ever Clear-XH2O」公司，萬年清將持有過半股權。

Ever Clear-XH2O公司成立後，希望藉由萬年清專業技術，再加上印度當地XH2O Solutions公司的經驗與通路，更快速進入印度廢水處理市場，提供印度客戶完整的水處理解決方案；並同時就近服務當地台商，解決水污染處理難題。

目前萬年清在當地已有日處理水量達30000 CMD之指標性案場實績，顯示出雙方工程放大合作能量，預期可爭取更多工業區污水處理場標案，大幅提升整體營收。

萬年清與第一個印度廢水工程案業主XH2O Solutions簽署合資MOU協議，全力拓展印度市場。XH2O Solutions 成立於2009年，為一專業廢水處理公司，設立於Gujarat州第一大城Ahmedabad，提供當地客戶廢水處理及回收的相關技術服務，同時亦為萬年清公司於印度第一套流體化床Fenton系統之戰略合作伙伴。

Gujarat州近年來發展迅速，過去以來長期GDP成長平均高達13%，同時為印度主要工業發展大州，其產值佔全印度約18%。而在經濟高速成長之下，水污染問題亦日趨嚴重，當地環保主管機關(GPCB Gujarat Pollution Control Board)亦開始加大力度要求各工廠排放水水質及改善處理系統，廢水處理需求急速增加。

近年來印度政府積極鼓勵外商投資、推動「Make in India」，尤其在中美貿易戰後及疫情後供應鏈重組下，許多公司紛紛前往印度投資設廠，萬年清預期在水處理上市場需求勢必迅速成長。

2021年印度國際專業水展「IFAT India」於12月2~4日在Ahmedabad舉辦。IFAT India為印度重要水展之一，每年都有數百間廠商參展及近萬人次參觀，今年萬年清則與XH2O公司共同參展，展出萬年清先進高級水處理技術外，亦於展場舉行萬年清與XH2O公司之線上合資MOU協議簽署儀式。