IKKA-KY(2250)公布11月營收，單月已經回升3億元以上，董事長胡湘麒指出，12月訂單看來還會優於11月，未來幾個月有機會重回3.5億元的單月顛峰。他也表示，EPB電子手（駐）煞車系統、衛浴設備持續成長，住友電裝今年出貨下降，明年可望回升，2022年三大成長動能，整體預期樂觀。

IKKA-KY汽車事業中，豐田營收占比超過5成，隨著日本豐田汽車缺料緩解，產能陸續恢復，IKKA-KY今年11月營收3.02億元，日本豐田也於日前宣布12月產能回復正常，單月產量預計為80萬輛，全年900萬輛目標不變，也讓IKKA-KY接下來幾個月的接單及營收不看淡。

豐田今年上半年發表首台概念電動車「bZ4X」，正式量產車型近日已開始進行全球巡迴展示，並預計於年底啟動預接單，2022年正式量產，明年也可望引進台灣銷售，並計畫在2025年前推出7款「TOYOTA bZ」系列的純電動汽車。此外，對於氫燃料的新能源車市場，豐田也持續投入開發。

在汽車電動化潮流下，IKKA-KY主流產品EPB電子手（駐）煞車系統明年隨著自動化生產設備導入後，生產效率及成本將進一步優化。胡湘麒表示，EPB今年雖然汽車受到晶片影響銷售量下滑，但EPB第一季及第二季營收年增率超過30～40％，第三季成長剩下10％，整體而言還是高成長。先在大陸汽車陸續將EPB導入變成標準配備，日產汽車明年第二季末端導入，EPB明年依舊持續成長。

住友電裝今年衰退，主要因為越南廠去年底沒有取得新車種，越南又因為疫情導致衰退幅度較大，不過，明年第二季本田CRV導入後，IKKA-KY出貨給住友電裝的產品增加，全年將重回成長軌道。

IKKA-KY也提供衛浴家電產品的零組件、模組，占營收比重15％，2022年新的翻蓋機構件第二季上市，預期每年營收維持15～20％成長率不是太大問題。