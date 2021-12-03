英業達(2356)旗下太陽能子公司英穩達因「資不抵債」宣布將聲請破產，金管會表示，截至10月底共有7家銀行與英穩達有授信往來，授信總餘額達18.7億元、且均為無擔保授信，銀行須依規定提列呆帳，並支持銀行採取相關債權保全措施。

英業達集團2010年進軍太陽能產業，與無敵科技和穩懋半導體合資成立英穩達，從事太陽能電池製造銷售業務，2015年合併集團旗下模組廠英懋達，目前實收資本額32.33億元、為英業達持股47.6％子公司。

英業達1日代英穩達召開重訊記者會，表示英穩達目前資產為9～10億元，但累計負債已達22.12億元，由於公司資產已明顯不足以清償債務，經董事會決議依公司法規定向桃園地院聲請宣告破產。

銀行局副局長童政彰表示，截至10月底，共有7家銀行和英穩達有授信往來，授信總餘額為18.7億元、均為無擔保授信，因此銀行應依法規及損失預估情形、核實提列備抵呆帳，將持續緊盯後續情形。

童政彰表示，相關個案放款承作屬於銀行自主評估範圍，金管會支持銀行採行相關債權保全措施，並會持續督促銀行加強相關業務和整體風險控管，確實辦理徵授信業務和執行貸放後管理。

據了解，7家債權銀行中以兆豐銀達逾6億元最高、華銀約5億元居次，北富銀、台銀、中信銀、彰銀及土銀則落於6000萬元至2億多元不等。兆豐銀對此表示，希望英業達出面負責、履行當初出具支持函的承諾，後續不排除循法律途徑求償。