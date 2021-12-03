工研院在「2021臺灣醫療科技展」展示4項創新生醫技術，包含全球首款不必打針，也能治療濕式黃斑部病變的眼藥水；可讓癌症免疫療法提高成功率、甚至免開刀就可治療的「新穎TLR9活化劑傳輸技術」；還有全球第一款針對「AR-V7變異蛋白晚期抗藥性前列腺癌」的口服藥等，透過精準醫療新科技打擊病灶。

據市調公司Frost & Sullivan資料，2021年全球精準醫療市場規模約為新臺幣2.1兆元(約779億美元) ，預估2025 年達新臺幣約3.7兆元(約1344億美元) ，2020至2025年複合年均增長率達到14.5%。成長動能之一就來自於民眾越來越重視個人化醫療，使得精準醫療的市場持續提升。

濕式黃斑部病變好發於年長者，病患必須每1到2個月到醫院替眼睛「打針」，打針屬侵入式治療，多數病患也感到恐懼，易引發眼部出血、感染、眼壓上升及視網膜剝離等風險。治療濕式黃斑部病變眼藥水目前已申請臺、日、美、中國、歐盟等市場專利，並已進入授權階段，可望提升臺灣眼科藥物的自主開發技術量能與市場產值。

免疫療法用於癌症治療僅對2~3成病患有效，「新穎TLR9活化劑傳輸技術」將可使癌症病患接受免疫療法的效人數比例，比目前再多出2成以上，已證實可增加免疫檢查點抑制劑的抗癌效果，適用少數表淺性皮膚癌症，另一大亮點是與同類產品相比，不必開刀，只需要透過靜脈注射就可給藥，未來有機會在門診就可完成治療。

AR-V7 PROTAC蛋白質降解藥物應用於去勢抗性前列腺癌 (CRPC)—有望成為前列腺癌全球首款AR-V7標靶口服藥;先進核酸藥物及製劑技術—藥物精準傳送，助攻臺灣開發核酸藥物，工研院積極擘畫「2030技術策略與藍圖」，以科技建構「健康樂活」的應用領域，深耕智慧醫電、再生醫學、醫藥研發等重點技術，跨域共創智慧醫療及健康照護新產業生態，協助業者切入國際生醫市場價值鏈，提升產業附加價值。