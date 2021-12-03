金管會為擴大國內資產管理規模，宣布修法鬆綁投信投顧業全委業務規定，未來高淨值投資法人的海外全委資產可由原國外保管機構保管，不需先找國內銀行託管再申請匯出投資，可大幅節省法人客戶作業成本，有利投信投顧業爭取外國法人理財商機。

證期局副局長蔡麗玲指出，有業者反應國內上市櫃公司的海外子公司，若有投資需求，常傾向委託國內投信投顧業者代操。但現行規定海外法人機構欲委託國內業者代操，需先找到符合條件的國銀擔任保管行，並將資產移回台灣再申請匯出海外投資，流程相當繁瑣。

為協助擴大投信投顧業者承作國內外機構法人資金全委業務規模，金管會對此完成管理辦法修正，未來高淨值投資法人若已有固定往來的海外保管機構，海外全委資產可繼續由國外保管機構保管，不必先找國內銀行匯回再申請匯出，節省匯入匯出的作業成本。

據金管會統計，截至2021年10月底，投信投顧業全委有效契約總額達2兆784億元，以投資型保單占51.12％最高、政府機關所屬基金25.2％居次，本國法人21.68％。而外國法人僅173億元，仍具明顯拓展空間，鬆綁預期將有利投信投顧業爭取外國法人全委業務。

此外，金管會同時明定投信投顧業、信託業及其董事、監察人、經理人、業務人員及受僱人辦理或兼營全委業務，在運用委託投資資產或信託財產買賣證券及相關商品時，不可為自己或他人利益買賣。